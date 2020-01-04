الريال يرتقي مؤقتا إلى الصدارة في دوري إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

اقتنص فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بفضل الفوز على مضيفه خيتافي بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يلتقي في وقت لاحق، اليوم أيضا، مع مضيفه اسبانيول.

يدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الفرنسي رافاييل فاران الذي سجل الهدفين الأول والثاني للريال، في الدقيقتين 35 و53، قبل أن يختتم الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة.