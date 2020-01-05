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الرئيسية | رياضة | "أرسنال" يعرض 50 مليون أورو مقابل حكيم زياش

"أرسنال" يعرض 50 مليون أورو مقابل حكيم زياش

"أرسنال" يعرض 50 مليون أورو مقابل حكيم زياش
أوعنا بلعيد
الأحد 05 يناير 2020 - 16:05

يراهن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على نافذة الانتقالات الشتوية الحالية بغية تعزيز صفوف فريقه الطامح إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وحسب ما كشفته "إكسبريس" البريطانية، نقلا عن مصادر "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مدرب أرسنال حدد حكيم زياش بغية التعاقد معه خلال الانتقالات الحالية من أجل تقوية خط الوسط، ما سيمكن المجموعة من الحضور بقوة خلال شطر الإياب ضمن البريميليغ.

وأضافت المصادر نفسها أن المدرب طلب من إدارة ناديه عرض مبلغ 50 مليون أورو على نظيرتها من أياكس أمستردام مقابل الاستفادة من خدمات صانع ألعاب "أسود الأطلس"، لاسيما أن الجار والغريم توتنهام يرغب بدوره في الاستفادة من خدمات المايسترو.

وكشف الجانب الهولندي عن موقفه من التوقيع المحتمل، إذ أشار إلى رغبة توتنهام في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، بينما يريد أرتيتا نقل المزيد من الخبرة لوسط ملعبه، ووقع اختياره على زياش بعد أن أعجب بأدائه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويبتعد المدفعجية بفارق تسع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المرجح أن يضطر المدرب الإسباني إلى إجراء بعض التغييرات على فريقه لسد الفجوة، لهذا طالب إدارة ناديه بالتحرك وإبرام التعاقدات، ويأتي على رأسها استقدام النجم المغربي زياش.

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