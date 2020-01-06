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الرئيسية | رياضة | خيتافي يراهن على الثنائي المغربي فجر ودياز

خيتافي يراهن على الثنائي المغربي فجر ودياز

خيتافي يراهن على الثنائي المغربي فجر ودياز
أوعنا بلعيد
الاثنين 06 يناير 2020 - 10:45

يرغب مسؤولو خيتافي الإسباني لكرة القدم في تعزيز صفوف ناديهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بالتعاقد مع مغربي الأصل إسباني الجنسية ابراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

وتهتم العديد من أندية الدوري الإسباني بخدمات اللاعب سالف الذكر، من بينها فريق اشبيلية، بينما قطع خيتافي أشواطا متقدمة في ما يتعلق باستعارة خدماته، لاسيما عقب تصريح رئيس النادي، أنخل توريس، بعد أن انهزم فريقه أمام ريال مدريد يوم أمس بثلاثة أهداف دون رد، بأنه يريد ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وقال توريس متحدثا لوسائل الإعلام: "لقد طلبت من فيلورتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التعاقد مع ابراهيم دياز على سبيل الإعارة، وأخبرني بأنهم وافقوا على ذلك لكن القرار الآن بين يدي اللاعب، وعلى ما يبدو فهو لا يريد مغادرة الريال في الوقت الحالي، لذلك علينا أن نرى ما سيحدث".

ولم يتمكن اللاعب الشاب من الظفر بمركزه الأساسي ضمن تشكيلة زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي، وعلى ضوء ذلك يريد الطاقم التقني لفريق خيتافي الظفر بتوقيع اللاعب ليجاور مواطنه المغربي فيصل فجر.

وانضم ابراهيم دياز إلى العملاق الإسباني ريال مدريد مقابل 17 مليون يورو خلال المركاتو الماضي، قادما إليه من مانشسر سيتي الإنجليزي، بغية خوض تجربة احترافية جديدة بلاليغا تمكنه من لعب المزيد من الدقائق بعدما لعب 15 مباراة خلال 18 شهرا الماضية.

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