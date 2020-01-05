24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية" (5.00)

  2. حكومة البيجيدي أكبر عائق أمام التنمية (5.00)

  3. المـــــواطنة... (5.00)

  4. وزير الخارجية البريطاني: سليماني مثّل تهديدا إقليميا (5.00)

  5. إطلاق النار على رجل أشهر سكيناً وكبّر في فرنسا (4.20)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الرجاء يطالب بتأجيل مباراة الدفاع الحسني الجديدي

الرجاء يطالب بتأجيل مباراة الدفاع الحسني الجديدي

الرجاء يطالب بتأجيل مباراة الدفاع الحسني الجديدي
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأحد 05 يناير 2020 - 22:35

رَاسَلَت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأحد، العصبة الاحترافية لكرة القدم من جديد طالبة منها تأجيل مباراة الفريق "الأخضر" والدفاع الجديدي المقررة في السابع من هذا الشهر، وذلك بسبب مشاركة "النسور" في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا.

وأكَّد فريق الرجاء الرياضي عبر موقعه الرسمي على الإنترنيت أن إدارة النادي راسلت مرة أخرى العصبة الاحترافية، بعد عدم توصلها بأي جواب عن الرسالة المؤرخة في الـ26 من دجنبر 2019.

وأوضح الفريق في بلاغه أنه قرر مراسلة العصبة الاحترافية من جديد كتذكير فقط بعد المراسلة الأولى، وذلك للمطالبة بتطبيق مقتضيات المادة 21 من قانون المسابقات وتأجيل لقائه ضد الدفاع الحسني.

وكانت لجنة البرمجة قد قرَّرت في وقت سابق إجراء مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه الدفاع الحسني الجديدي في السابع من يناير الجاري على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، بداية من الساعة السابعة مساء.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي واجه، أمس السبت، مضيفه مولودية الجزائر على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وقرر مسؤولو الفريق الأخضر البقاء هناك للاستعداد للمباراة المقبلة أمام شبيبة القبائل في العاشر من يناير الجاري، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

للإشارة، فإدارة الدفاع الجديدي أبدت تشبثها الكبير بإجراء المباراة المذكورة في توقيتها المحدد، وقد قامت بطرح التذاكر للبيع صباح اليوم الأحد في مدينة الجديدة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي الأحد 05 يناير 2020 - 22:40
عندما شارك ليفربول في كأس العالم للأندية تم رفض طلبه بتأجيل مباراة في كأس الرابطة و لعب المباراة بفريق الشباب... هذا في بطول عالمية ف ما بالكم بالبطولة الودية الغير معترف بها "كأس العرب" ، على الرجاء لعب المباراة أو يتحمل عواقب انسحابه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-41
2 - محمد تكنيت الأحد 05 يناير 2020 - 22:49
التاجيل مطلوب وله مبرراته ..أتمنى أن تتفهم الموقف لأن الرجا لها مقابلة مهمة مع القبايل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - عبدو كلميم الرجاوي الأحد 05 يناير 2020 - 22:58
عندما تسند الامور الى غير اصحابها فهذه هي النتائج كيف يعقل ان يلعب الفريق المباراة يوم التاسع و يرحل لملاقاة الفريق الجزائري هذا هو العبث بعينه فانا لست مستغربا من رئيس لم يستسغ الاقصاء من كأس العرب و أراد الانتقام بهذه الطريقة و الا كيف تفسرون ان الوداد دائما يلعب اغلب مبارياته بالليل و الرجاء بالنهار و الفاهم يفهم انشري هسبريس و انا انتظر منكم الردود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
4 - فهاماطور الأحد 05 يناير 2020 - 23:06
واش انت عارف آشنو كاتقول اولا غير داوي؟! راه قالو ليك الدفاع بغات تلعب يوم السابع من يناير والرجاء عندها مبارة برسم البطولة الإفريقية في الجزائر يوم العاشر من نفس الشهر. كيفاش بغيتي إديروليها يامول العقل ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - متتبع الأحد 05 يناير 2020 - 23:06
السبب هو تدخل رءيس الوداد في البرمجة .لا يريد الخير للرجاء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
6 - قرفاوي م الأحد 05 يناير 2020 - 23:07
مقابلات الرجاء في البطولة العربية و الإفريقية لا تمثل الرجاء فقط أو الرجاويين فقط بل تمثل المغرب و المغاربة و هذا يسري على جميع الفرق الوطنية إذن من واجب الجامعة الأخد بعين الإعتبار لطلب فريق الرجاء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - Ahmed الأحد 05 يناير 2020 - 23:36
الحسنية عاشت نفس المشكل قبل أسابيع و حتى واحد ما داها فيها، لأن الكل بما في ذلك الرجاء وقعوا على قانون جديد للبرمجة، تلاثة ايام بين مقابلتين توجب اللعب حتى لو كانت إحداهما خارج الوطن، الاستثناء هو اللعب في دول لا يربطها بالمغرب خط جوي مباشر مثل جنوب افريقيا، انغولا، زامبيا،ناميبيا، ماعدا هذا ليس هناك، فما بالك بالجزائر أشبه برحلة الى وجدة أو بركان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - alam الأحد 05 يناير 2020 - 23:46
يجب ان لا يكون رئيس العصبة ينتمي الى نادي ينافس على الالقاب حتى لا يؤثر اسمه ومنصبه على مجريات اللعبة .كان على الجامعة ان لا تسقط في هذا المطب فقد تركهم النادي الاخضر في الولاية الاولى واعادوا انتخابه في الولاية الثانية ولولا اقتناص الرجاء لالقاب ليست لها علاقة بالبطولة في السنتين الاخيرتين لخرجت بخف حنين من جراء هذا الوضع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - خليلوفيتش الأحد 05 يناير 2020 - 23:47
يوسفية برشيد جات لبركان فالكار أي قطعت ما يزيد عن 600 كلم ذهاب و 600 كلم إياب و كل رحلة إستغرقت اكثر من 8 ساعات و لعبت يومين من بعد هاد الرحلة الشاقة و فكار . فما بالكم برحلة في الطائرة لاتتعدى ساعة و نصف. و ماذا عن فريقي بركان و وجدة و أكادير. المهم اللي ما قادش ما يشاركش فالاول و يهنينا و السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - Ahmed الأحد 05 يناير 2020 - 23:51
اللي عندو شوية ديال الذاكرة، العام اللي فات الوداد لعبات فينال رادس الشهير من أجل كاس يوم السبت، وعادت للتو لتلعب يوم التلاتاء مع خريبكة من أجل بطولة، يعني الموعدين في غاية الأهمية، ومع ذلك لم تعارض الوداد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
11 - idmono الأحد 05 يناير 2020 - 23:57
هذه الكاس لا تعترف بها الفيفيا رغم تغيير اسمها. و بالتالي القانون يطبق على الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.