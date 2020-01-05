الرجاء يطالب بتأجيل مباراة الدفاع الحسني الجديدي

هسبورت - حمزة اشتيوي*

رَاسَلَت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأحد، العصبة الاحترافية لكرة القدم من جديد طالبة منها تأجيل مباراة الفريق "الأخضر" والدفاع الجديدي المقررة في السابع من هذا الشهر، وذلك بسبب مشاركة "النسور" في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا.

وأكَّد فريق الرجاء الرياضي عبر موقعه الرسمي على الإنترنيت أن إدارة النادي راسلت مرة أخرى العصبة الاحترافية، بعد عدم توصلها بأي جواب عن الرسالة المؤرخة في الـ26 من دجنبر 2019.

وأوضح الفريق في بلاغه أنه قرر مراسلة العصبة الاحترافية من جديد كتذكير فقط بعد المراسلة الأولى، وذلك للمطالبة بتطبيق مقتضيات المادة 21 من قانون المسابقات وتأجيل لقائه ضد الدفاع الحسني.

وكانت لجنة البرمجة قد قرَّرت في وقت سابق إجراء مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه الدفاع الحسني الجديدي في السابع من يناير الجاري على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، بداية من الساعة السابعة مساء.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي واجه، أمس السبت، مضيفه مولودية الجزائر على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وقرر مسؤولو الفريق الأخضر البقاء هناك للاستعداد للمباراة المقبلة أمام شبيبة القبائل في العاشر من يناير الجاري، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

للإشارة، فإدارة الدفاع الجديدي أبدت تشبثها الكبير بإجراء المباراة المذكورة في توقيتها المحدد، وقد قامت بطرح التذاكر للبيع صباح اليوم الأحد في مدينة الجديدة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com