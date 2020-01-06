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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يتطلع للتألق مع الجزائري عمراني

الدفاع الجديدي يتطلع للتألق مع الجزائري عمراني

الدفاع الجديدي يتطلع للتألق مع الجزائري عمراني
أوعنا بلعيد
الاثنين 06 يناير 2020 - 07:38

يراهن مجموعة من لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي على المدرب الجديد، الجزائري عبد القادر عمراني، بغية الظفر بالمزيد من الدقائق خلال شطر الإياب من الدوري المغربي الاحترافي وحجز مركز أساسي لهم ضمن خطط الطاقم التقني، بعدما عانوا في وقت سابق من الجلوس في الدكة كثيرا بسبب اختيارات فنية للإطار الوطني بادو الزاكي.

وحسب مصادر هسبريس، لم يجد بعض لاعبي الفريق الجديدي تفسيرا لإبعادهم من لدن المدرب السابق بادو الزاكي؛ ففي الوقت الذي كان فيه الفريق يعاني هجوميا، وأدى ثمن هذه المعاناة بالخروج من نصف نهائي كأس العرش وضعف الحصيلة التهديفية ضمن منافسات البطولة، غابت هذه الأسماء عن التشكيلة الرسمية.

ويأتي على رأس هؤلاء لاعبا خط الوسط الهجومي الكونغولي ريكي تولينغي والغيني سيكو كامارا، والمهاجمان ياسين الذهبي وحمزة هنوري، بعدما فشلوا في إقناع المدرب السابق بإمكاناتهم، ما دفع ببعضهم إلى المراهنة على الانتقالات الشتوية للخروج من الفريق لولا قدوم المدرب الجديد.

وانضاف اللاعب أنس النية إلى الأسماء التي طالها الإبعاد من مفكرة الزاكي بعدما منحه الفرصة مرة واحدة خلال نصف نهاية كأس العرش أمام الاتحاد البيضاوي (الطاس)، وكانت فرصة اضطرارية بعد إصابة اللاعب بوخريص.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مسؤولي النادي يعتبرون هؤلاء اللاعبين بمثابة أوراق جديدة تضاهي انتدابات وربما ستحظى بفرصة على عهد المدرب الجزائري الجديد؛ إذ يرى أغلب هؤلاء اللاعبين أن رحيل الزاكي قد يكون فأل خير عليهم، لاسيما إن تمكنوا من إقناع الطاقم التقني الجديد بإمكاناتهم.

ويعتبر المدرب عبد القادر العمراني من أنجح المدربين في السنوات الأخيرة، بحصوله على مجموعة من الألقاب مع فرق جزائرية مختلفة. وفي الموسم الحالي، كان يحتل الصف الأول في البطولة الجزائرية رفقة شباب بلوزداد.

يشار إلى أن المدرب سالف الذكر هو المدرب الجزائري الوحيد الذي فاز بأربعة كؤوس جزائرية في الأعوام 1998 و2005 و2015 و2019 مع كل من وداد تلمسان، أولمبي الشلف، مولودية بجاية وشباب بلوزداد.

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