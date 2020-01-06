نوتنغهام فورست يشرك المغربي "النية" للمرة الأولى

أوعنا بلعيد

سيبقى يوم الخامس من يناير 2020 خالدا في ذهن لاعب كرة القدم مغربي الأصل إيرلندي الجنسية ياسين النية، بعدما بصم على أول مشاركة رسمية له رفقة الفريق الأول لنوتنغهام فوريست، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بالبلوز تشلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولعب ياسين النية، الذي يشغل مركز متوسط ميدان هجومي، آخر عشر دقائق من اللقاء الذي عرف هزيمة ناديه بهدفين دون رد بملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءت الدور الثالث من المسابقة.

ويبلغ اللاعب سالف الذكر 19 سنة من العمر، ويعتبر من بين الأسماء الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير بحكم ما يملكه من إمكانيات فنية محترمة، وهو ما دفع الطاقم التقني لناديه، تحت إشراف الفرنسي-التونسي صبري اللموشي، إلى تصعيده للعب بعض المباريات مع الفريق الأول.

وسجل هدفي تشيلسي كالوم هودسون أودوي (6) وروس باركلي (33)، في المباراة التي شهدت ارتداء البلوز لقمصان خاصة احتفالا بمرور 50 سنة على التتويج الأول للنادي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1969-1970.

يذكر أن ياسين النية مزداد بمدينة الدار البيضاء قبل أن ينتقل في سن مبكرة للعيش رفقة والديه المغربيين بجمهورية إيرلندا، وبعدها وقع سنة 2016 على عقد انتقاله نحو انجلترا رفقة ناديه الحالي.

وارتدى اللاعب قميص المنتخب الإيرلندي لفئة أقل من 16 سنة بعد حصوله على الجنسية الإيرلندية بطلب من اتحادها الكروي.

وسبق للموهوب المغربي أن عبر خلال تصريحات صحافية عن تعلقه الكبير بالمغرب، موكدا أنه يتمنى أن يمثل أحد المنتخبات الوطنية المغربية مستقبلا.