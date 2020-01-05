الوداد يكتفي بالتعادل أمام ضيفه نهضة الزمامرة

هسبريس - و.م.ع

تعادل فريق الوداد البيضاوي مع ضيفه فريق نهضة الزمامرة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، برسم مؤجل الدورة التاسعة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف فريق نهضة الزمامرة اللاعب عبدو جاميلو أتشباو (د38)، فيما عدل النتيجة لفريق الوداد البيضاوي اللاعب بديع أووك (د 53، ض.ج).

واحتل فريق الوداد البيضاوي بعد هذا التعادل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما حل فريق نهضة الزمامرة في المركز العاشر إلى جانب فريق أولمبيك آسفي برصيد 13 نقطة.