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الوداد يكتفي بالتعادل أمام ضيفه نهضة الزمامرة
الأحد 05 يناير 2020 - 18:41
تعادل فريق الوداد البيضاوي مع ضيفه فريق نهضة الزمامرة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، برسم مؤجل الدورة التاسعة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف فريق نهضة الزمامرة اللاعب عبدو جاميلو أتشباو (د38)، فيما عدل النتيجة لفريق الوداد البيضاوي اللاعب بديع أووك (د 53، ض.ج).
واحتل فريق الوداد البيضاوي بعد هذا التعادل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما حل فريق نهضة الزمامرة في المركز العاشر إلى جانب فريق أولمبيك آسفي برصيد 13 نقطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - immigré الأحد 05 يناير 2020 - 20:46
l’équipe de zmamra était beaucoup mieux que wided .l'entraineur zoran est très faible sur tous les niveaux.Rien ne s’améliore avec lui!!!
3 - ودادي 20 الأحد 05 يناير 2020 - 20:51
نحن وداديون في التعادل والهزيمة والانتصار ونتمنى من المكتب ان يسرع في ايجاد بديل لزوران لانه حان وقت التغيير..وديما وداد
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