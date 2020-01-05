يوسفية برشيد يكبّد حسنية أكادير الخسارة الخامسة

هسبريس من الرباط

فاز فريق يوسفية برشيد بميدانه على حسنية أكادير بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، برسم مؤجل الدورة التاسعة للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان فريق يوسفية برشيد سباقا إلى التسجيل عن طريق اللاعب زكرياء فاتي في الدقيقة التاسعة، تمكن بعدها حسنية أكادير من تعديل النتيجة بواسطة سفيان بوفتيني من ضربة جزاء (د35)، قبل أن يسجل اليوسفية هدفين آخرين عبر كل من يونس حواصي (د56)، وأسامة حفاري (د90).

وارتقى يوسفية برشيد بعد هذا الفوز للمركز الـ12، فيما تراجع حسنية أكادير للمركز الـ14 بعد أن مني بالهزيمة الخامسة هذا الموسم والثانية على التوالي.