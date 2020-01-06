جوائز "الكاف" تقود نجوم كرة القدم إلى القاهرة

أحمد حسن من القاهرة*

في أجواء مبهجة تستضيف العاصمة المصرية القاهرة أساطير كرة القدم في قارة إفريقيا والعالم، الذين يزورون الإثنين جامعة القاهرة قبل أن يخوضوا مباراة استعراضية في سفح أهرامات الجيزة؛ وذلك عشية حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي ستستضيفه مدينة الغردقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والذي سيتم خلاله إعلان جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019.

وأعلن "الكاف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن أساطير كرة القدم سيكونون حاضرين في جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلة الطلبة.. "هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشي معك في الجامعة؟ أساطير الكرة الإفريقية، الإيفواري ديدييه دروجبا ومواطنه يايا توريه والمصري أحمد حسام "ميدو" والفرنسي يوري دجوركاييف ومواطنته لورا جورج، سيجيبون عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف".

وبعدها سينظم الاتحاد الإفريقي مباراة استعراضية لأساطير إفريقيا والعالم تحت سفح الأهرامات، بمشاركة أسماء كبيرة سيشارك بعضها في المباراة وسيتوجه البعض الآخر مباشرة للحفل، وبينهم الغاني عبيدي بيليه والجزائري رابح ماجر والمصريان أحمد حسن ووائل جمعة والسنغالي الحاج ضيوف والمغربي مصطفى حاجي، والنيجيري كانو والسعودي سامي الجابر والمدرب المخضرم المصري حسن شحاته وأسطورة النادي الأهلي المصري ورئيسه الحالي محمود الخطيب؛ إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو والبرازيليين كافو وجوليو سيزار والأرجنتيني خوان فيرون والبرتغالي نونو جوميش والياباني ناكاتا.

وتأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2019، الثلاثاء بمدينة الغردقة، والذي سيقدمه النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو.

ويشهد الحفل الذي يقام لأول مرة بمصر حضورًا مكثفًا من أهم وأشهر الرياضيين في إفريقيا والعالم، وسيشهد أيضا تقديم عدة جوائز، مثل أفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة.

وسيتضمن الحفل فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية، إذ تم اختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات، وفقا لما نشرته صحيفة "الأهرام" الرسمية.

وكان "الكاف" أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي ضمت محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى، مهاجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي.

ويعد ماني الأقرب لنيل الجائزة للمرة الأولى في مشواره الرياضي، علما أن صلاح هو المتوج بها في آخر عامين، بينما فاز بها محرز عام 2016.

وتوج ماني وصلاح (27 عاما) مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا. وحل الفريق وصيفا للبريميير ليج وهو ينفرد حاليا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تأهل السنغالي لنهائي أمم إفريقيا التي توج بها محرز (28 عاما) مع منتخب بلاده الجزائري، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وخاض الفرعون المصري، محمد صلاح، 55 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، وخاض رياض محرز 48 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 18 هدفاً، في حين لعب ساديو ماني 61 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 12 هدفاً.

وعززت تقارير إخبارية فرص ماني للحصول على الجائزة بعد الحديث عن غياب محتمل لمحرز وصلاح عن الحفل، رغم الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لإقناعهما بالحضور.

كما ينافس المصري طارق حامد والجزائري يوسف بلايني والتونسي أنيس البدري ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا.