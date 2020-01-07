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الرئيسية | رياضة | العويران .. اللاعب السعودي السابق يفارق الحياة

العويران .. اللاعب السعودي السابق يفارق الحياة

العويران .. اللاعب السعودي السابق يفارق الحياة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:40

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي السعودي السابق خميس العويران، الذي جاور أيضا ناديي الهلال والاتحاد، فارق الحياة عن عمر يناهز 46 عاما، بعد صراع مع المرض.

وانهالت عبارات العزاء والمواساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شهد "تويتر" تدشين وسم "خميس العويران في ذمة الله" وتصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - khalid الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:46
اللهم اغفر لنا و له و اسكنه فسيح جنانك
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28
2 - abdou rabat FAR الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:46
انا لله وانا اليه راجعون اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله يا ارحم الراحمين. كان لاعب موهوب ودو أخلاق عالية
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3 - Abdou 1 الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:47
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل مثواه الجنة.
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22
4 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:52
إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم إرحمه وسائر موتى المسلمين.
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9
5 - اطلس الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:59
رحمه الله لازلنا نتذكر كيف تلاعب بالمنتخب البلجيكي وبحارسه العملاق بفاف وسجل هدفا من الروعة بمكان سيبقى شاهدا على علو كعبه ،انا لله وانا اليه راجعون
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6 - رحمة الله عليه. الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:59
كان رحمه الله اشهر لاعب سعودي في العالم ولو احترف في اوروبا لكان من كبار الكرة العالمية. رحمه ألله.
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7 - من اكادير الثلاثاء 07 يناير 2020 - 11:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله له الرحمة والمغفرة
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وارحمنا إدا سرنا الى ما سار اليه
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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8 - محمد الزموري الثلاثاء 07 يناير 2020 - 11:03
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله الدوام لله الواحد القهار
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9 - سعدان الثلاثاء 07 يناير 2020 - 11:05
انا لله وانا اليه راجعون
رحمك الله
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10 - عبدالله الثلاثاء 07 يناير 2020 - 11:08
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
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