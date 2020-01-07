العويران .. اللاعب السعودي السابق يفارق الحياة

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي السعودي السابق خميس العويران، الذي جاور أيضا ناديي الهلال والاتحاد، فارق الحياة عن عمر يناهز 46 عاما، بعد صراع مع المرض.

وانهالت عبارات العزاء والمواساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شهد "تويتر" تدشين وسم "خميس العويران في ذمة الله" وتصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية.