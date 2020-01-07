24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1518:3819:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الحكومة تضع قرار إعلان عطلة "رأس السنة الأمازيغية" بيد الملك (5.00)

  2. مجلة "فوربس" تختار صور منازل شفشاون الأفضل في "إنستغرام" (5.00)

  3. منجب: مستعد للتضحية بحريتي .. ولا أنوي الإضرار بالمؤسسات (5.00)

  4. التراشق بين الإيرانيين والأمريكيّين يرفع ثمن النفط (1.00)

  5. البنك الشعبي يطور الهوية البصرية وشعار المؤسسة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "البارصا" تتحرك لضم فرنانديس من "بالميراس"

"البارصا" تتحرك لضم فرنانديس من "بالميراس"

"البارصا" تتحرك لضم فرنانديس من "بالميراس"
هسبريس - إفي
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:50

كشفت تقارير رياضية أن نادي برشلونة أجرى تحركات بخصوص ضم البرازيلي ماتيوس فرنانديس، لاعب وسط نادي بالميراس البالغ من العمر 21 عاما والذي يعد أحد النجوم الصاعدة في كرة القدم البرازيلية.

وحسبما كشفت شبكة "غلوبوسبورت" فقد أجرى النادي الكتالوني مباحثات بشأن التعاقد مع فرنانديس، الذي استهل مشواره مع بالميراس على مقاعد البدلاء مع المدربين السابقين سكولاري ومينيزيس، قبل أن يحجز مكانه كأساسي مع آندري لوبيس وفانديرلي لوكسمبورغو.

وكان ماتيوس قد استهل مشواره مع الفريق الأول لبوتافوغو، في 2016، قبل أن ينتقل أوائل العام الماضي لصفوف بالميراس مقابل 3.5 ملايين يورو وبعقد يمتد حتى 2023.

ولعب ماتيوس مع بوتافوغو 76 مباراة، بين 2016 و2018، سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما، ولعب مع بالميراس 537 دقيقة في 11 مباراة بالدوري، سجل فيها هدفا، وارتدى قميص منتخب بلاده تحت 17 عاما وتحت 20 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.