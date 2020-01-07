"البارصا" تتحرك لضم فرنانديس من "بالميراس"

هسبريس - إفي

كشفت تقارير رياضية أن نادي برشلونة أجرى تحركات بخصوص ضم البرازيلي ماتيوس فرنانديس، لاعب وسط نادي بالميراس البالغ من العمر 21 عاما والذي يعد أحد النجوم الصاعدة في كرة القدم البرازيلية.

وحسبما كشفت شبكة "غلوبوسبورت" فقد أجرى النادي الكتالوني مباحثات بشأن التعاقد مع فرنانديس، الذي استهل مشواره مع بالميراس على مقاعد البدلاء مع المدربين السابقين سكولاري ومينيزيس، قبل أن يحجز مكانه كأساسي مع آندري لوبيس وفانديرلي لوكسمبورغو.

وكان ماتيوس قد استهل مشواره مع الفريق الأول لبوتافوغو، في 2016، قبل أن ينتقل أوائل العام الماضي لصفوف بالميراس مقابل 3.5 ملايين يورو وبعقد يمتد حتى 2023.

ولعب ماتيوس مع بوتافوغو 76 مباراة، بين 2016 و2018، سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما، ولعب مع بالميراس 537 دقيقة في 11 مباراة بالدوري، سجل فيها هدفا، وارتدى قميص منتخب بلاده تحت 17 عاما وتحت 20 عاما.