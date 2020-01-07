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الرئيسية | رياضة | "سان جيرمان" يسعى لتجديد عقد البرازيلي نيمار

"سان جيرمان" يسعى لتجديد عقد البرازيلي نيمار

"سان جيرمان" يسعى لتجديد عقد البرازيلي نيمار
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 16:58

يسعى فريق باريس سان جيرمان لتجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار، خلال الأشهر المقبلة، وذلك حسب ما أفادت به الثلاثاء صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وفي ظل تكهن الكثيرين، سواء في برشلونة أو البرازيل، بإمكانية عودة نيمار للعب بجوار لويس سواريز وميسي في "البارصا"، إلا أن الصحيفة أشارت إلى تخطيط الفريق الباريسي لتجديد العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نيمار تجاه النادي، منذ سفره إلى البرازيل لقضاء عطلة أعياد الميلاد، وطموح النادي لتقديم نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا يؤكدان امكانية استمرار النجم البرازيلي في نادي العاصمة الفرنسية.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي والنادي استهلا عام 2020 بشكل جيد وعلاقة طيبة، وأظهرا ذلك من خلال العديد من الرسائل، وصرح نيمار البالغ 27 عاما قائلا: "سأبذل كل جهدي داخل الملعب ليفوز باريس سان جيرمان".

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