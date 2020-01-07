24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يابانية عمرها 117 عاما تحتفظ بالرقم القياسي لأكبر مُعمر في العالم
- مفاهيم إعلامية خادعة: الرأي العام نموذجا
- مغاربة ألمانيا: محمد الرميلي
- محمد الرميلي .. مهندس يسيطر على الحرارة والضجيج بمصانع عالمية
- مركز التوعية الصحية يحذر من استمرار السعال الشديد لأسبوعين
الحكومة تضع قرار إعلان عطلة "رأس السنة الأمازيغية" بيد الملك (5.00)
مجلة "فوربس" تختار صور منازل شفشاون الأفضل في "إنستغرام" (5.00)
منجب: مستعد للتضحية بحريتي .. ولا أنوي الإضرار بالمؤسسات (5.00)
- عبيابة: إنقاذ "القناة الثانية" من شبح الإفلاس المالي واجب حكومي - (143)
- الحكومة تضع قرار إعلان عطلة "رأس السنة الأمازيغية" بيد الملك - (103)
- البوليساريو تلوّح بالحرب ضد المغرب .. خبير: "تهديدات دعائية" - (52)
- هل تهدّد الأزمة الأمريكية الإيرانية مصالح المغرب في الشرق الأوسط؟ - (47)
- جمعية تقاضي "ولد لكرية" بسبب "عاش الشعب" - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نوفل الورياشي يدرّب المنتخب الوطني لكرة السلة
عينت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة الإطار الوطني نوفل الورياشي للإشراف على تدريب المنتخب الوطني.
وذكر بلاغ للجنة، اليوم الثلاثاء، أن الورياشي سبق له أن مارس كلاعب لكرة السلة بعدد من الفرق وطنيا ودوليا، كما أشرف على تدريب العديد من الأندية بالمغرب وخارجه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الناخب الوطني تقدم، عقب تعيينه، ببرنامج عمل يتضمن عدة محاور؛ من بينها انتقاء أجود العناصر التي ستمثل المغرب في مختلف الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية القادمة.
المنتخب الوطني لكرة السلة سيشارك في إقصايات كأس إفريقيا للأمم "روندا 2021"، التي ستنطلق منتصف شهر فبراير المقبل، حيث سيتبارى ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات مصر وأوغندا، فضلا على منتخب رابع سيحدد لاحقا ضمن الفائز من المجموعة التي تضم منتخبات تشاد وغينيا الاستوائية والغابون.