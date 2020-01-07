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الرئيسية | رياضة | نوفل الورياشي يدرّب المنتخب الوطني لكرة السلة

نوفل الورياشي يدرّب المنتخب الوطني لكرة السلة

نوفل الورياشي يدرّب المنتخب الوطني لكرة السلة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 13:15

عينت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة الإطار الوطني نوفل الورياشي للإشراف على تدريب المنتخب الوطني.

وذكر بلاغ للجنة، اليوم الثلاثاء، أن الورياشي سبق له أن مارس كلاعب لكرة السلة بعدد من الفرق وطنيا ودوليا، كما أشرف على تدريب العديد من الأندية بالمغرب وخارجه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناخب الوطني تقدم، عقب تعيينه، ببرنامج عمل يتضمن عدة محاور؛ من بينها انتقاء أجود العناصر التي ستمثل المغرب في مختلف الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية القادمة.

المنتخب الوطني لكرة السلة سيشارك في إقصايات كأس إفريقيا للأمم "روندا 2021"، التي ستنطلق منتصف شهر فبراير المقبل، حيث سيتبارى ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات مصر وأوغندا، فضلا على منتخب رابع سيحدد لاحقا ضمن الفائز من المجموعة التي تضم منتخبات تشاد وغينيا الاستوائية والغابون.

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