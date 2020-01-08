انتقال حمد الله إلى إنجلترا يخيف النصر السعودي

أوعنا بلعيد

أثار خبر توصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مبدئي مع إدارة أستون فيلا الإنجليزي، جدلا كبيرا وسخطا عارما وسط جماهير الفريق السعودي، التي عبرت عن غضبها من تسريح هداف ناديها الأول خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر سعودية فإن المهاجم المغربي سيكمل موسمه مع ناديه النصر السعودي، عكس ما راج حول انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي الراغب في تقوية صفوفه بضم المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية أكدت وجود اتفاق بين فريق أستون فيلا وحمد الله، إذ أشار أحد وكلاء اللاعبينإلى أن الفريق الإنجليزي طلب من المغربي الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما أضافت تلك المصادر أن عبد الرزاق حمد الله سوف ينتقل وبشكل رسمي إلى أستون فيلا مقابل مبلغ مالي محدد في 7 ملايين جنيه إسترليني، وراتب أسبوعي محدد في 110 آلاف جنيه إسترليني، وهو يستعد لمغادرة السعودية الأسبوع المقبل.

وقاد الغوليادور حمد الله فريقه إلى تحقيق بطولة كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه أمام التعاون بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتوج العالمي بالبطولة بضربات الترجيح.

يشار إلى أن المهاجم المغربي المتألق حقق أرقاما قياسية خلال العام 2019، وذلك بعد أن خاض مع النصر 38 مباراة ساهم خلالها في 68 هدفا، إذ سجل 57 هدفا وصنع 11، وأصبح بذلك هداف العالم للدوريات المحلية طبقا لموقع الإحصاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم، متفوقا على نجوم كبار أمثال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والبلولندي روبرت ليفاندوفسكي.