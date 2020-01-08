24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1618:3919:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جوائز الكاف .. حكيمي وزياش ضمن الفريق المثالي (5.00)

  2. عاملات الفراولة (5.00)

  3. فرقة أمازيغية تكرّم الفلاح المغربي في "إيض يناير" (5.00)

  4. في رحيل مولاي مصطفى (5.00)

  5. العويران .. اللاعب السعودي السابق يفارق الحياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "المغرب الفاسي" يقترب من إبرام تعاقداته الشتوية

"المغرب الفاسي" يقترب من إبرام تعاقداته الشتوية

"المغرب الفاسي" يقترب من إبرام تعاقداته الشتوية
أوعنا بلعيد
الأربعاء 08 يناير 2020 - 06:51

يستعد فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم (الماص) لمنافسات الشطر الثاني من الدوري المغربي الاحترافي-الدرجة الثانية بخوض معسكر تدريبي مغلق بمدينة المحمدية في الفترة الممتدة ما بين 13 و18 يناير الجاري، حتى يكون في أتم جاهزيته، وآماله معقودة على منير الجعواني وطاقمه المساعد لقيادة المجموعة لتحقيق الصعود إلى القسم الممتاز.

ويستمر المعسكر إلى غاية مباراة الفريق أمام شباب الريف الحسيمي ضمن أولى جولات شطر الإياب من الدوري الاحترافي بالقسم الثاني، الذي تعول عليه مكونات الفريق الفاسي لحصد المزيد من النقاط بغية احتلال المركز الأول أو الثاني وتحقيق أبرز أهداف الموسم الممثل في حجز تذكرة الصعود إلى القسم الأول.

وكان الجهاز الفني لـ"الماص" قد منح ثلاثة أيام راحة للاعبيه (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) بعد نهاية الشطر الأول من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني، على أن يستأنف التدريبات بمدينة فاس ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم السبت، قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق بمدينة المحمدية استعدادا لمرحلة الإياب.

وبخصوص الانتدابات الشتوية، أكدت مصادر هسبريس أن إدارة الفريق الأصفر تفاوض عدة أسماء بشكل جيد، موردة أن التعاقدات الجديدة لن تتعدى ثلاثة أو أربعة لاعبين على الأكثر سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي معهم خلال الأيام القليلة المقبلة، كاشفة أن الطاقم التقني يرغب في حضورهم للمعسكر الإعدادي بالمحمدية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد رفض الجعواني مقترح الإدارة بالتعاقد مع عثمان بناي، لاعب شباب الريف الحسيمي، مبرزة أنه يرغب في ضم أسماء أخرى تنال إعجابه وتناسب خططه وقادرة على تقديم الإضافة.

وقد فسخت إدارة "الماص" عقد اللاعب الإيفواري لامين دوميا بالتراضي، بعدما خاض رفقة الفريق 28 دقيقة أمام سيدي قاسم منذ التحاقه بداية الموسم، وهو ما ينطبق على المدافع محمد أعنان الذي وقع في كشوفات رجاء بني ملال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.