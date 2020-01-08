"المغرب الفاسي" يقترب من إبرام تعاقداته الشتوية

أوعنا بلعيد

يستعد فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم (الماص) لمنافسات الشطر الثاني من الدوري المغربي الاحترافي-الدرجة الثانية بخوض معسكر تدريبي مغلق بمدينة المحمدية في الفترة الممتدة ما بين 13 و18 يناير الجاري، حتى يكون في أتم جاهزيته، وآماله معقودة على منير الجعواني وطاقمه المساعد لقيادة المجموعة لتحقيق الصعود إلى القسم الممتاز.

ويستمر المعسكر إلى غاية مباراة الفريق أمام شباب الريف الحسيمي ضمن أولى جولات شطر الإياب من الدوري الاحترافي بالقسم الثاني، الذي تعول عليه مكونات الفريق الفاسي لحصد المزيد من النقاط بغية احتلال المركز الأول أو الثاني وتحقيق أبرز أهداف الموسم الممثل في حجز تذكرة الصعود إلى القسم الأول.

وكان الجهاز الفني لـ"الماص" قد منح ثلاثة أيام راحة للاعبيه (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) بعد نهاية الشطر الأول من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني، على أن يستأنف التدريبات بمدينة فاس ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم السبت، قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق بمدينة المحمدية استعدادا لمرحلة الإياب.

وبخصوص الانتدابات الشتوية، أكدت مصادر هسبريس أن إدارة الفريق الأصفر تفاوض عدة أسماء بشكل جيد، موردة أن التعاقدات الجديدة لن تتعدى ثلاثة أو أربعة لاعبين على الأكثر سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي معهم خلال الأيام القليلة المقبلة، كاشفة أن الطاقم التقني يرغب في حضورهم للمعسكر الإعدادي بالمحمدية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد رفض الجعواني مقترح الإدارة بالتعاقد مع عثمان بناي، لاعب شباب الريف الحسيمي، مبرزة أنه يرغب في ضم أسماء أخرى تنال إعجابه وتناسب خططه وقادرة على تقديم الإضافة.

وقد فسخت إدارة "الماص" عقد اللاعب الإيفواري لامين دوميا بالتراضي، بعدما خاض رفقة الفريق 28 دقيقة أمام سيدي قاسم منذ التحاقه بداية الموسم، وهو ما ينطبق على المدافع محمد أعنان الذي وقع في كشوفات رجاء بني ملال.