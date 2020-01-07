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الرئيسية | رياضة | زياش ثاني "أفضل لاعب مغاربي" في عام 2019

زياش ثاني "أفضل لاعب مغاربي" في عام 2019

زياش ثاني "أفضل لاعب مغاربي" في عام 2019
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:35

حل الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، في المركز الثاني ضمن جائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2019، خلال الإعلان عن نتائج الاستفتاء الجماهيري الذي أجرته صحيفة "فرانس فوتبول" ذائعة الصيت.

وجاء المايسترو المغربي زياش في المركز الثاني بعدما حصل على نسبة 28.57 في المائة من الأصوات، بينما كان المركز الأول من نصيب النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تم اختياره للفوز بجائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2019.

وعرف الاستفتاء الذي أجرته الصحيفة الفرنسية الشهيرة مشاركة حوالي 45 ألفا من عشاق ومتابعي الرياضة المغاربية والإفريقية، ومن المتتبعين لأخبار ونجوم الساحرة المستديرة بشمال إفريقيا من الوطن العربي ومن مختلف أنحاء العالم.

وحصل محرز الذي قاد منتخب بلاده نحو التتويج بلقب كأس إفريقيا على حساب المنتخب السينغالي على 40 في المائة من مجموع الأصوات، متفوقا على المايسترو حكيم زياش الذي حصل على 28.57 في المائة من الأصوات، بينما حل رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في المركز الثالث بعد حصده 15.03% من الأصوات.

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