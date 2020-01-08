حكيمي يقود تشكيلة ريال مدريد في العقد الجديد

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، لقيادة التشكيلة المستقبلية المتوقعة لريال مدريد الإسباني خلال العقد الجديد، وهو ما يرجح بشكل كبير عودته إلى الميرنغي في الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، القريبة من أسوار النادي الملكي، فإن الظهير الأيمن لأسود الأطلس المعار حاليا إلى أسود الفيستفال، ينتظر أن يكون ضمن التشكيلة المستقبلية للعملاق الإسباني، حيث ستعقد عليه الآمال لشغل مركزه بشكل أساسي.

ويقضي المدافع الشاب أشهره الأخيرة بقميص دورتموند نظرا لأن فترة استعارة خدماته من قبل الفريق الألماني ستنتهي شهر يونيو المقبل، كما يرغب زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي، في الاستفادة من خدمات حكيمي العام المقبل.

وشهدت تشكيلة الريال المستقبلية وجود العديد من المواهب، يتقدمهم البرازيلي رودريغو ومواطنه فينسيوس، والمهاجم يوفتش، وأوديغار المعار إلى ريال سوسيداد، وكوبو، وميليتاو، والمتألق بقوة فالفيردي، بالإضافة إلى رينير جيسوس، البالغ من العمر 17 عاما، الذي أكدت مصادر الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أنه بات لاعبا مدريديا بعدما نجحت إدارة الميرنغي في إقناع نظيرتها بفلامينغو ببيع عقده.

ويحاول مسؤولو دورتموند إقناع حكيمي بشراء عقده بشكل نهائي بعدما بات مطلبا ضروريا للطاقم التقني وجماهير النادي التي تطالب بعدم السماح له بالمغادرة والعودة إلى ناديه الأم، لاسيما عقب تطوره اللافت تحت قيادة المدرب السويسري لوسيان فافر.