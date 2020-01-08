24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبد الصمد بندحو .. خبير مكناسي يطور سيارات ذاتية القيادة بألمانيا
- نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة
- بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء
- مؤتمر تطوير المدارس
- جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني (5.00)
جمعيات تحوّل التعليم الأولي إلى وسيلة اغتناء على حساب المربيات (5.00)
أبناك تلزم زبائن بتبادل المُعطيات مع السلطات الإدارية والقضائية (5.00)
- بوريطة: المغرب يرفض التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في ليبيا - (77)
- صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني - (61)
- الملك يترأس جلسة عمل لتزويد المناطق المتضررة بالماء الشروب - (48)
- وفد هولندي يدخل بيت الزفزافي وينشد إطلاق سراح معتقلي الريف - (42)
- إسقاط بوعياش صفة السياسة عن معتقلي الريف يثير امتعاض حقوقيين - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حكيمي يقود تشكيلة ريال مدريد في العقد الجديد
اختير الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، لقيادة التشكيلة المستقبلية المتوقعة لريال مدريد الإسباني خلال العقد الجديد، وهو ما يرجح بشكل كبير عودته إلى الميرنغي في الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، القريبة من أسوار النادي الملكي، فإن الظهير الأيمن لأسود الأطلس المعار حاليا إلى أسود الفيستفال، ينتظر أن يكون ضمن التشكيلة المستقبلية للعملاق الإسباني، حيث ستعقد عليه الآمال لشغل مركزه بشكل أساسي.
ويقضي المدافع الشاب أشهره الأخيرة بقميص دورتموند نظرا لأن فترة استعارة خدماته من قبل الفريق الألماني ستنتهي شهر يونيو المقبل، كما يرغب زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي، في الاستفادة من خدمات حكيمي العام المقبل.
وشهدت تشكيلة الريال المستقبلية وجود العديد من المواهب، يتقدمهم البرازيلي رودريغو ومواطنه فينسيوس، والمهاجم يوفتش، وأوديغار المعار إلى ريال سوسيداد، وكوبو، وميليتاو، والمتألق بقوة فالفيردي، بالإضافة إلى رينير جيسوس، البالغ من العمر 17 عاما، الذي أكدت مصادر الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أنه بات لاعبا مدريديا بعدما نجحت إدارة الميرنغي في إقناع نظيرتها بفلامينغو ببيع عقده.
ويحاول مسؤولو دورتموند إقناع حكيمي بشراء عقده بشكل نهائي بعدما بات مطلبا ضروريا للطاقم التقني وجماهير النادي التي تطالب بعدم السماح له بالمغادرة والعودة إلى ناديه الأم، لاسيما عقب تطوره اللافت تحت قيادة المدرب السويسري لوسيان فافر.