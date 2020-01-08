بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء‬

أوعنا بلعيد

تراجع محمود بنحليب عن قراره الرامي إلى مغادرة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الاجتماع الأخير الذي عقده مع المكتب المسير للنسور الخضر.

وتوصل المهاجم الرجاوي المثير للجدل إلى اتفاق رسمي مع إدارة الرجاء، أفضى إلى تجديد عقده لموسم ونصف الموسم مع النسور الخضر، وبذلك استمرار تجربته الحالية بعدما أبدى استعداده التام بالعودة إلى الفريق الأول.

وحسب مصادر هسبريس، فقد عقد المكتب المسير للخضر اجتماعا مع بنحليب، أبدى اللاعب خلاله استعداده التام للعودة إلى الفريق الأول وقبول شروط تجديد عقده بعدما كان قريبا من مغادرة أسوار القلعة الخضراء جراء القلاقل التي أثارها وجلبت عليه انتقادات كثيرة من بعض أنصار الخضر.

ووضع المهاجم سالف الذكر حدا لخلافاته السابقة مع مسؤولي الفريق والتي دفعت المدرب جمال السلامي إلى الاستغناء عن خدماته وعدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، بعدما رفض اللاعب مرافقة المجموعة إلى واد زم لخوض المباراة؛ فقد اكتفى بالتدرب رفقة فريق الأمل، الذي يشارك في البطولة الوطنية للهواة.

وعرضت إدارة الرجاء على محمود بنحليب تجديد عقده الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي مقابل منحة توقيع أفضل من تلك التي كان يحصل عليها في عقده السابق؛ وهو ما وافق عليه اللاعب المنتظر أن يعود إلى شغل مركزه ضمن خطط الطاقم التقني.