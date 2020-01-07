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الرئيسية | رياضة | ماني يُتوج بجائزة أفضل لاعب بإفريقيا عام 2019

ماني يُتوج بجائزة أفضل لاعب بإفريقيا عام 2019

ماني يُتوج بجائزة أفضل لاعب بإفريقيا عام 2019
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 22:05

فاز المهاجم السنغالي في نادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 الثلاثاء، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وحصد ماني، ابن الـ27 عاما، اللقب للمرة الأولى في تاريخه متفوقا على زميله في فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، والذي تُوّج بجائزة الأفضل عامي 2017 و2018، والجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بها عام 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهدي ميد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 22:17
يستحقها لاعب ذو أخلاق عالية يشرف للإسلام بأخلاقه قبل لعبه ونتمنى لاشرف حكيمي السنوات القادمة الاحتكار لهذه الجائزة اما زياش لبد له من التخلي عن لانانية لكي يصل إلي مرتبة للاعب المتكامل أقصد لانانية هيا أن تعتبر النادي متل المنتخب وليس المنتخب عبارة عن مباريات ودية لماذا قلت لاشرف يجب أن تحتكرها لكون مشاء الله لحد الآن لم نرى منافس لحكيمي في إفريقيا مستقبلا بالتوفيق لك أخي
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2 - ابو علي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 22:28
ماني هوا من يستحقها لان هوا من فعل كل شيء مع المنتخب السنيغالي و ان لم يفز بكاس افريقيا لاكن مع ليفربول فعل كل شيء في عصبة الابطال
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