ماني يُتوج بجائزة أفضل لاعب بإفريقيا عام 2019

هسبريس - أ.ف.ب

فاز المهاجم السنغالي في نادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 الثلاثاء، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وحصد ماني، ابن الـ27 عاما، اللقب للمرة الأولى في تاريخه متفوقا على زميله في فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، والذي تُوّج بجائزة الأفضل عامي 2017 و2018، والجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بها عام 2016.