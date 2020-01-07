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الرئيسية | رياضة | جوائز الكاف .. حكيمي وزياش ضمن الفريق المثالي

جوائز الكاف .. حكيمي وزياش ضمن الفريق المثالي

جوائز الكاف .. حكيمي وزياش ضمن الفريق المثالي
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 23:05

اختير الدوليان المغربيان أشرف حكيمي وحكيم زياش ضمن فريق السنة 2019 وذلك خلال النسخة ال28 لحفل جوائز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بالغردقة جنوب شرق مصر.

وجاء اختيار حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني وحكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام الهولندي نظير عطائهما اللافت في صفوف فريقيهما وأيضا ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.

وفي مايلي الفريق المثالي لعام 2019 في إفريقيا:

في حراسة المرمى: أندريا أونانا (الكاميرون).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، جويل ماتيب (الكاميرون)، سيرجي أورييه (كوت ديفوار).

خط الوسط: إدريسا جانا جاي (السنغال) رياض محرز (الجزائر)، حكيم زياش (المغرب)

وفي الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، محمد صلاح (مصر)، بيير إمريك أوباميانج (الغابون).

وكان أشرف حكيمي قد توج خلال الحفل ذاته بجائزة أفضل لاعب إفريقي شاب لسنة 2019

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