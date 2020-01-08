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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي للكراطي يتوج ببطولة شمال إفريقيا

المنتخب المغربي للكراطي يتوج ببطولة شمال إفريقيا

المنتخب المغربي للكراطي يتوج ببطولة شمال إفريقيا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 08 يناير 2020 - 19:04

توج المنتخب المغربي للكراطي بلقب بطولة شمال إفريقيا لجميع الفئات، التي استضافتها تونس، عقب احتلاله المركز الأول في الترتيب العام برصيد 29 ميدالية (13 ذهبية و6 فضيات و10 برونزيات).

وتقدم المنتخب المغربي على نظيره الجزائري، الذي حل ثانيا في الترتيب العام برصيد 45 ميدالية (12 ذهبية و15 فضية و18 برونزية)، يليه في المركز الثالث منتخب تونس بمجموع 53 ميدالية (9 ذهبية و9 فضية و35 برونزية)، ثم منتخب مصر بمجموع 14 ميدالية (3 ذهبية و6 فضية و5 برونزية) ، ومنتخب ليبيا في المركز الأخير برصيد أربع ميداليات (1 ذهبية و3 برونزية).

وعرفت هذه البطولة، بالإضافة إلى المنتخب المغربي الذي ضم 37 ممارسا وممارسة، مشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر وليبيا.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للكراطي أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة تدخل في إطار الاستعداد في أفق خوض غمار منافسات الدورة 19 لبطولة إفريقيا، التي ستقام بالمغرب في الفترة ما بين 7 و9 فبراير المقبل، والخاصة بجميع الفئات ذكورا وإناثا.

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