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الرئيسية | رياضة | لاعبة مغربية تحتل الرتبة الأولى عربيا في "التنس"

لاعبة مغربية تحتل الرتبة الأولى عربيا في "التنس"

لاعبة مغربية تحتل الرتبة الأولى عربيا في "التنس"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:50

احتلت لاعبة كرة المضرب المغربية ياسمين القباج المرتبة الأولى عربيا في التصنيف العالمي لسنة 2019 للاعبات "التنس" لأقل من 18 سنة.

وحلت اللاعبة المغربية في المرتبة الأولى متبوعة بماريا شارل من مصر، وسارة عقيد من المغرب.

ياسمين، البالغة من العمر 15 سنة، تحتل أيضا المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي، والمرتبة 146 عالميا.

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