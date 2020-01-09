فريق اتحاد طنجة يضرب بقوة في "المركاتو الشتوي"

هسبورت من الدار البيضاء

دخل اتحاد طنجة، بقوة، للميركاتو الشتوي وذلك بهدف تعزيز ترسانته البشرية، إذ تعاقد مع خمسة لاعبين دفعة واحدة، في حين أفادت مصادر متطابقة لـ"هسبورت" أن المفاوضات جارية مع لاعب آخر من أجل إغلاق ملف "المركاتو".

واستجابت إدارة "فارس البوغاز" لطلب هشام الدميعي، الذي ألح على التوقيع مع توفيق إجروتن قادما من نهضة بركان بعدما فسخ عقده مع هذا الأخير، إذ لم يعتمد عليه كثيرا طارق السكتيوي، مدرب "البرتقالي"، وهو ما دفع اللاعب إلى طلب تغيير الأجواء والبحث عن فريق جديد.

وتعاقد الفريق الطنجي مع سفيان المودن (25 سنة)، الذي يشغل لاعب ارتكاز، قادما من الدوري السلوفاكي لمدة موسمين ونصف، وللمدة نفسها وقع المهاجم عبدالغني معاوي، الذي فسخ عقده مؤخرا مع أولمبيك آسفي.

كما عزز صفوفه بالظهير الأيمن محمد الشيبي لمدة موسم ونصف، في حين أعلن الفريق عن تعاقده مع المهاجم البرتغالي كرلوس فورتيز قادما من فريق Craiova على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

ويسعى هشام الدميعي، ربان اتحاد طنجة، ومعه إدارة الفريق "الأزرق"، من خلال هذه التعاقدات، إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعدما بصم على انطلاقة متعثرة نتيجة مجموعة من مشاكل التسيير وأخرى تقنية، إذ يتموقع في الصف ما قبل الأخير برصيد تسع نقاط حصدها من عشر مباريات مع مباراة ناقصة.

وتنتظر اتحاد طنجة مباراة حارقة يوم السبت المقبل، إذ سيرحل لمدينة تطوان لمواجهة المغرب التطواني، في ديربي الشمال، برسم منافسات الجولة 12 من البطولة الوطنية، وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب سانية الرمل بتطوان