الرجاء والوداد أمام الحسم في "دوري أبطال إفريقيا"

جواد التويول من القاهرة*

يتطلع ممثلا كرة القدم الوطنية، الرجاء والوداد البيضاويان، إلى حسم التأهل مبكرا إلى الأدوار الإقصائية برسم دوري أبطال إفريقيا، في مباراتيهما المقبلتين لحساب الجولة الرابعة التي تنطلق غدا الجمعة.

وهكذا، في المجموعة الرابعة، يواجه الرجاء البيضاوي شبيبة القبائل الجزائري يوم غد في لقاء حاسم بتيزي وزو، في حين يحل الترجي التونسي عن المجموعة نفسها ضيفا على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بعد غد.

ويحتل الترجي مقدمة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه الرجاء، في حين يحتل شبيبة القبائل المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي حال فوز الرجاء والترجي سيحسم الفريقان تأهلهما مبكرا للدور الموالي، دون انتظار نتائج الجولتين الخامسة والسادسة.

وكان الرجاء تفوق في مباراة الجولة الثالثة بالدار البيضاء على شبيبة القبائل بـ2 –0.

ويتطلع فريق "النسور الخضر"، الذي أحرز اللقب سنوات 1989 و1997 و1999، إلى تكرار انتصاره الثاني على الشبيبة، لحسم صعوده رسميا، في حال فوز الترجي على فيتا كلوب.

أما فريق "باب سويقة"، الذي يمتلك 4 ألقاب بالبطولة، فسيعمل جاهدا على تحقيق الفوز الذي لم يتسن له خلال الجولة الثالثة، بعدما تعادل سلبيا على ملعبه "رادس" مع فيتا كلوب، الذي توج باللقب عام 1973.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي الوداد البيضاوي مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بعد غد السبت، في حين يخوض اتحاد الجزائر لقاء حاسما أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويتصدر صن داونز، حامل اللقب عام 2016، ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام الوداد، صاحب المركز الثاني، في حين يحتل اتحاد الجزائر المركز الثالث برصيد نقطتين، يليه بيترو أتلتيكو في المرتبة الرابعة بنقطة واحدة.

ويطمح الوداد، الذي حقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف على بيترو أتلتيكو في الجولة الثالثة، إلى تسجيل انتصار آخر على نظيره الأنغولي، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

في المقابل، يواجه اتحاد الجزائر صعوبة كبيرة في التأهل للدور الموالي بعد خسارته (0-1) أمام ضيفه صن داونز في الجولة الماضية، وهو ما سيحتم عليه تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا، إذا ما أراد التمسك بحظوظه كاملة. وفي حال فوز صن داونز على اتحاد الجزائر، وفشل بيترو أتلتيكو في هزم الوداد، سيحسم الفريق الجنوب إفريقي تأهله رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المجموعة الأولى، يواجه الزمالك المصري غدا ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بينما يلتقي مازيمبي الكونغولي ضيفه بريميرو أغوسطو الأنغولي بعد غد.

ويتصدر مازيمبي الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة بـ7 نقاط، متقدما بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه الزمالك، بينما يحتل زيسكو يونايتد وبريميرو أوغسطو المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.

وكان الزمالك تعادل بهدف لمثله مع مضيفه زيسكو في مباراتهما السابقة التي جرت بملعب "ليفي مواناواسا" بمدينة ندولا الزامبية.

أما مازيمبي فيتوقع أن يحسم تأهله في حال فوزه على ضيفه بريميرو أغوسطو وهزيمة أو تعادل زيسكو أمام الزمالك.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" رفضت طلب نادي الزمالك نقل لقائه مع زيسكو من إستاد السلام إلى ملعب القاهرة الدولي.

وقال مصدر مسؤول بـ"الكاف"، في تصريح صحفي، إن "الزمالك حاول إقناع مسؤولي الكونفدرالية بتغيير ملعب اللقاء، وإقامته على إستاد القاهرة، لكنهم رفضوا الطلب وتمسكوا بإقامة اللقاء كما هو محدد بإستاد السلام".

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الهلال السوداني خصمه النجم الساحلي التونسي في حين يلتقي الأهلي المصري مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بعد غد.

وباحتساب نتائج المباريات الثلاث السابقة، تكون أوضاع هذه المجموعة متشابكة، بسبب تساوي الهلال والنجم والأهلي في رصيد النقاط (6) في حين يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقطة.

وكان الهلال، وصيف بطل المسابقة عامي 1987 أمام الأهلي المصري و1992 أمام الوداد، حقق مفاجأة لافتة بعد تغلبه على النجم التونسي في لقائهما الذي جرى بإستاد "رادس" بتونس برسم الجولة الماضية.

ويبدو الوضع مريحا بالنسب لفريق "أم درمان" الذي سيكون مؤازرا بجمهوره للفوز وتعزيز آماله في التأهل إلى الدور الموالي. غير أن أبناء مدينة سوسة الفائزين باللقب عام 2007 سيدافعون بشراسة من أجل تعويض خسارتهم المفاجئة في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يواجه الأهلي المصري ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، الذي سيسعى جاهدا للانتصار والإبقاء على آماله الضعيفة في التأهل.