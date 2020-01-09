"الماص" يراهن عن الجعواني لتحقيق "حلم الصعود"

أوعنا بلعيد

تراهن مكونات فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم (الماص) على شطر الإياب بالقسم الثاني من الدوري المغربي الاحترافي، بغية تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية تحت قيادة الإطار الوطني منير الجعواني، وتوظيف السرعة النهائية لحجز إحدى التذاكر المؤدية إلى الصعود إلى القسم الممتاز.

ويرفض مسؤولو "الماص" وأنصاره الأوفياء تكرار ما حدث في الموسم الماضي عندما ضيعت المجموعة تذكرة الصعود خلال الجولات الخمس الأخيرة، بعدما فشل الفريق في تحقيق الانتصارات أمام أندية كان بعضها قد غادر القسم الثاني صوب أقسام الهواة.

وأنهى النمور الصفر الشطر الأول من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بعدما خاضوا 10 مباريات تحت إشراف المدرب السابق سمير يعيش، حقق خلالها انتصارين وستة تعادلات وهزيمتين، وجمع 12 نقطة.

وخاض الفريق خمس مقابلات تحت إشراف المدرب الحالي منير الجعواني، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، وتعادلا وحدا، وهزيمة واحدة أمام وداد تمارة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الأخيرة من شطر الذهاب.

وتمكن هجوم "الماص" من تسجيل 18 هدفا، منها ثلاثة أهداف بالقلم أمام شباب الريف الحسيمي. ويتصدر دجيجدي غيزا وزميله لحسن كوربي قائمة هدافي الفريق، بعدما سجلا معا 10 أهداف برصيد خمسة أهداف لكل واحد منهما، بينما تلقت شباك النمور الصفر 13 هدفاً.