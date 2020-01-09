24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  2. وزارة الاقتصاد توضح نتائج "مباريات ذوي إعاقة" (5.00)

  3. مدينة ذكية (5.00)

  4. الزفزافي: العائلات لا تستقوي بالخارج ضد الوطن .. والريف مغربي (5.00)

  5. انتقاد بنكيران للأساتذة يغضب النقابة الوطنية للتعليم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الماص" يراهن عن الجعواني لتحقيق "حلم الصعود"

"الماص" يراهن عن الجعواني لتحقيق "حلم الصعود"

"الماص" يراهن عن الجعواني لتحقيق "حلم الصعود"
أوعنا بلعيد
الخميس 09 يناير 2020 - 00:02

تراهن مكونات فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم (الماص) على شطر الإياب بالقسم الثاني من الدوري المغربي الاحترافي، بغية تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية تحت قيادة الإطار الوطني منير الجعواني، وتوظيف السرعة النهائية لحجز إحدى التذاكر المؤدية إلى الصعود إلى القسم الممتاز.

ويرفض مسؤولو "الماص" وأنصاره الأوفياء تكرار ما حدث في الموسم الماضي عندما ضيعت المجموعة تذكرة الصعود خلال الجولات الخمس الأخيرة، بعدما فشل الفريق في تحقيق الانتصارات أمام أندية كان بعضها قد غادر القسم الثاني صوب أقسام الهواة.

وأنهى النمور الصفر الشطر الأول من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بعدما خاضوا 10 مباريات تحت إشراف المدرب السابق سمير يعيش، حقق خلالها انتصارين وستة تعادلات وهزيمتين، وجمع 12 نقطة.

وخاض الفريق خمس مقابلات تحت إشراف المدرب الحالي منير الجعواني، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، وتعادلا وحدا، وهزيمة واحدة أمام وداد تمارة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الأخيرة من شطر الذهاب.

وتمكن هجوم "الماص" من تسجيل 18 هدفا، منها ثلاثة أهداف بالقلم أمام شباب الريف الحسيمي. ويتصدر دجيجدي غيزا وزميله لحسن كوربي قائمة هدافي الفريق، بعدما سجلا معا 10 أهداف برصيد خمسة أهداف لكل واحد منهما، بينما تلقت شباك النمور الصفر 13 هدفاً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.