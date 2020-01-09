لجنة الاستِئناف بجامعة الكرة تَستمع للحكم التيازي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

وَجَّهَت لجنة الاستئناف داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استدعاء إلى الحكم الدولي هشام التيازي للمثول أمامها قصد الاستماع إليه، بعد استئنافه بالطعن في قرار إيقافه عن الممارسة التحكيمية مدى الحياة.

وأكَّد مصدر جامعي موثوق لـ"هسبورت" مراسلة لجنة الاستئناف بالجامعة الحكم المذكور من أجل الاستماع إليه وتقديم دفوعاته رفقة محاميه ميلود لغذش، بعد القرار الصادر في حقه من طرف اللجنة المركزية للتحكيم.

وصَحَّحت لجنة الاستئناف خطأ اللجنة المركزية للتحكيم بتوجيه الدعوة إلى هشام التيازي للمثول أمامها يوم غد الجمعة، بعد تجاهل الجهاز الوصي على التحكيم الوطني الاستماع للحكم قبل إصدار قراره بشكل سريع.

وكان هشام التيازي قد تقدم يوم الاثنين الماضي، عبر مفوض قضائي، برسالتين إلى الجامعة؛ الأولى عبارة عن طعن في قرار إيقافه مدى الحياة من طرف جمال الكعواشي، بالنظر إلى كل التجاوزات القانونية في الشكل والمضمون التي شابت القرار، والثانية عبارة عن استئناف للحكم.

واستند التيازي في رسالة الاستئناف إلى رزمة من التجاوزات التي سقط فيها جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، عند إصداره للقرار، أبرزها غياب أي مستند أو دلائل لضلوع الحكم في تهمة مقرونة بالإيقاف مدى الحياة، وتجاوز كلي لسلم العقوبات، وترويج بناء القرار استنادا إلى تقرير المراقب، إضافة إلى إصدار القرار دون الاستماع إلى المعني بالأمر.

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