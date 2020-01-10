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كُتّاب وآراء
الوحدة السعودي ينفي التفاوض مع المغربي أزارو
حسم نادي الوحدة السعودي الشائعات بخصوص اقتراب إدارة ناديه من إتمام صفقة التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وحسب مصدر مسؤول داخل إدارة الفريق السعودي، فإن وليد أزارو ليس ضمن خطة الطاقم التقني، كما أن الإدارة لم تفاوضه بخصوص التعاقد معه خلال المركاتو الشتوي الحالي.
وكانت تقارير صحافية مصرية أوردت اقتراب المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي من الانضمام إلى الوحدة السعودي خلال الانتقالات الحالية بغية تبديل الأجواء، وخوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن الملاعب المصرية.
يذكر أن المكتب المسير لفريق الوحدة السعودي كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن عقد اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي المصري بهدف نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي.