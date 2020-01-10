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الرئيسية | رياضة | تعاقدات محدودة للجيش الملكي في "مركاتو الشتاء"

تعاقدات محدودة للجيش الملكي في "مركاتو الشتاء"

تعاقدات محدودة للجيش الملكي في "مركاتو الشتاء"
أوعنا بلعيد
الجمعة 10 يناير 2020 - 12:30

يعتزم الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم إبرام تعاقدات قليلة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، نظرا لأن المجموعة الحالية متجانسة ومتكاملة بحكم الصفقات الكثيرة التي عقدتها الإدارة خلال المركاتو الصيفي.

وحسب مصادر هسبريس، فلن تتعدى تعاقدات الجيش الملكي لاعبين على أكثر تقدير، إضافة إلى لاعب إيفواري يجري التفاوض معه حاليا، مع وضع مجموعة من اللاعبين تحت الاختبار بغية التعاقد مع أفضلهم.

وأوضحت المصادر نفسها أن الفريق العسكري تقدم بعرض للاستفادة من خدمات خالد صروخ، لاعب وسط أولمبيك خريبكة؛ إذ يسعى عبد الرحيم طاليب على تعزيز خط المنتصف بهذه الصفقة، لاسيما أن اللاعب توفيق الصفصافي بات مرشحا لمغادرة المجموعة.

لكن من غير المتوقع أن يجد المكتب المسير للجيش سهولة في إقناع نظيره الخريبكي بالتخلي عن اللاعب صروخ، نظرا لما يمثله هذا الأخير للطاقم التقني الراغب في العودة بالفريق إلى السكة الصحيحة عقب تذبذب النتائج.

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