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الرئيسية | رياضة | غموض يلف مستقبل بوطيب مع الزمالك المصري

غموض يلف مستقبل بوطيب مع الزمالك المصري

غموض يلف مستقبل بوطيب مع الزمالك المصري
أوعنا بلعيد
الخميس 09 يناير 2020 - 18:45

ما يزال الغموض يلف مستقبل الدولي المغربي خالد بوطيب رفقة ناديه الزمالك المصري، بعدما راجت شائعات كثيرة حول مغادرته الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن مستقبل المهاجم المغربي، بالإضافة إلى مصير الصفقة المقرر أن يعقدها معه الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر سالف الذكر في حديث لوسائل الإعلام المصرية إن المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، هو من سيحسم مصير الصفقة الشتوية، موضحا أن الفريق بقي له مقعد واحد في القائمة ويدرس بناء عليه الموقف وفقا لاحتياجاته.

وأضاف مرتضى منصور أنه يتواصل بشكل مستمر مع المهاجم المغربي خالد بوطيب للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية على الركبة، مشيرا إلى أن إدارة الفريق ستعقد جلسة مع بوطيب بعد نهاية المرحلة العلاجية في الخارج. ويرتقب أن يغيب اللاعب عن الميادين لفترة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي يوم غد الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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