سلطات مكناس تمنع احتجاجا على وضع "كوديم"

رشيد الكويرتي من فاس

أصدرت السلطات المحلية بحمرية بمدينة مكناس قرارا تمنع بموجبه وقفة دعت إلى تنظيمها "مجموعة الرجال الحمر" (Ultras Red Men)، مساء الجمعة، أمام مقر عمالة مكناس، "للاحتجاج على الوضعية الحالية لفريق النادي المكناسي لكرة القدم، وللمطالبة برحيل المسيرين الذين تسببوا في الأزمة التي يعاني منها".

وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فقد جرى إبلاغ عدد من مشجعي النادي المكناسي، المنضوين تحت لواء المجموعة المذكورة، بقرار منع هذه الوقفة، والتي جرى الترويج لها عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.

وعللت السلطات المحلية بحمرية قرار المنع، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ"كون المظاهرة المذكورة غير مصرح بها"؛ و"عدم احترامها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون التجمعات العمومية"، و"لأن تنظيمها من شانه أن يشكل تهديدا للأمن العام"، بتعبير نص الوثيقة المذكورة.

في غضون ذلك، وجّهت السلطات المحلية بحمرية نسخة من قرار المنع إلى كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس "قصد الإخبار ولكل غاية مفيدة"، ووالي أمن مكناس والقائد الإقليمي للقوات المساعدة بمكناس "قصد تنفيذ واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في الموضوع".