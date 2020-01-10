رجاء بني ملال يستغنى عن خدمات المدرب العامري

هسبريس - متابعة

أعلن المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال، اليوم الجمعة، عن فك ارتباطه رسميا مع الإطار الوطني عزيز العامري.

وأضاف بلاغ للنادي أن المكتب أسند مهمة تدريب نادي رجاء بني ملال بشكل مؤقت للمدرب المساعد محمد مديحي، إلى غاية تعيين مدرب جديد من أجل الإشراف على تدريب الفريق.

وأوضح البلاغ أن المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم، انفصل رسميا مع الإطار الوطني عزيز العامري، وذلك صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بشكل ودي وتوافقي.

وتقدم المكتب بالشكر إلى عزيز العامري، على كل ما قدمه من خدمات للنادي منذ إلتحاقه بالفريق متمنيا له حظا موفقا في مشواره التدريبي.