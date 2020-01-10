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كُتّاب وآراء
رجاء بني ملال يستغنى عن خدمات المدرب العامري
أعلن المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال، اليوم الجمعة، عن فك ارتباطه رسميا مع الإطار الوطني عزيز العامري.
وأضاف بلاغ للنادي أن المكتب أسند مهمة تدريب نادي رجاء بني ملال بشكل مؤقت للمدرب المساعد محمد مديحي، إلى غاية تعيين مدرب جديد من أجل الإشراف على تدريب الفريق.
وأوضح البلاغ أن المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم، انفصل رسميا مع الإطار الوطني عزيز العامري، وذلك صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بشكل ودي وتوافقي.
وتقدم المكتب بالشكر إلى عزيز العامري، على كل ما قدمه من خدمات للنادي منذ إلتحاقه بالفريق متمنيا له حظا موفقا في مشواره التدريبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
حظ أوفر لرجاء بني ملال مع المدرب المؤقت حاليا و مع المدرب الجديد مستقبلا.
للذكرى فقط، رجاء بني ملال لعب مقابلة في المستوى ضد فريق نهضة بركان و لسوء الحظ خسر بهدف يتيم.