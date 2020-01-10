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الرئيسية | رياضة | رجاء بني ملال يستغنى عن خدمات المدرب العامري

رجاء بني ملال يستغنى عن خدمات المدرب العامري

رجاء بني ملال يستغنى عن خدمات المدرب العامري
هسبريس - متابعة
الجمعة 10 يناير 2020 - 15:40

أعلن المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال، اليوم الجمعة، عن فك ارتباطه رسميا مع الإطار الوطني عزيز العامري.

وأضاف بلاغ للنادي أن المكتب أسند مهمة تدريب نادي رجاء بني ملال بشكل مؤقت للمدرب المساعد محمد مديحي، إلى غاية تعيين مدرب جديد من أجل الإشراف على تدريب الفريق.

وأوضح البلاغ أن المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم، انفصل رسميا مع الإطار الوطني عزيز العامري، وذلك صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بشكل ودي وتوافقي.

وتقدم المكتب بالشكر إلى عزيز العامري، على كل ما قدمه من خدمات للنادي منذ إلتحاقه بالفريق متمنيا له حظا موفقا في مشواره التدريبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Kabour الجمعة 10 يناير 2020 - 16:04
لاملعب لا لاعبين فالمستوى .علاش طالعين الدرجة للاولى .المدرب لايتحمل المسؤولية في هذه الحالة.
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10
2 - ملالي الجمعة 10 يناير 2020 - 16:11
الخلل ليس في المدرب الخلل في قلة المكانيات وتسيير المكتب
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3
3 - سوء الحظ ! ! ! الجمعة 10 يناير 2020 - 16:16
الرجل عمل كل ما في وسعه كي يحسن النتائج لكن لم يحالفه الحظ ! مع الأسف، في منظمة الفريق، الحائط القصير هو المدرب.
حظ أوفر لرجاء بني ملال مع المدرب المؤقت حاليا و مع المدرب الجديد مستقبلا.
للذكرى فقط، رجاء بني ملال لعب مقابلة في المستوى ضد فريق نهضة بركان و لسوء الحظ خسر بهدف يتيم.
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4 - بوحاطي الجمعة 10 يناير 2020 - 16:33
واش هدا مدرب تا علاقة و سبق قارن راسوا ب مورينيو و كوارديولا
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-1
5 - حسني الجمعة 10 يناير 2020 - 16:35
مبروك على الفريق وعقبال فريق الحسنية لأنه يملك مدرب حلف أن لا يمر هاد الموسم حتى يرجع الفريق إلا القسم التانى
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