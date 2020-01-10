رسميا .. نهضة بركان يضم الثنائي ياجور وحدراف

هسبورت*

أعلن نادي نهضة بركان، عن تعاقده بشكل رسمي مع كل من محسن ياجور، وزكريا حدراف لمدة موسم ونصف، ليقطع الفريق "البركاني" الطريق على مجموعة من الأندية الوطنية التي كانت ترغب في الاستفادة من خدمات اللاعبين المذكورين.

وكان محسن ياجور، وزكريا حدراف قد فسخا عقديهما مع نادي ضمك السعودي خلال "المركاتو" الشتوي الحالي، بعد تجربة احترافية قصيرة لم تتعد 6 أشهر، وذلك لعدم انسجامهما مع الفريق السعودي.

ويأتي هذا التعاقد لما يتوفر عليه اللاعبان من خبرة وتجربة، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة على مستوى كتيبة طارق السكتيوي، ربان القلعة "البرتقالية"، لاسيما وأن النادي البركاني ينافس هذا الموسم على لقب البطولة الوطنية وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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