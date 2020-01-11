24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:40
|16:19
|18:41
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلطات الهندية تؤكد اغتصاب امرأة كل 15 دقائق
- مغربيات بحقول إسبانيا
- بحارة يستفيدون من دورة السلامة البحرية بالعرائش
- الاتجار بالمخدرات يوقع شخصين في قبضة الأمن
- السفير رحو يقدم أوراق الاعتماد لدى حلف "الناتو"
"الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس (5.00)
النظام الجامعي الجديد يضعُ اللغات شرطاً للحصول على "بكالوريوس" (5.00)
الدار البيضاء تعتمد تطبيقا ذكيا لاقتفاء أثر شاحنات جمع النفايات (5.00)
- سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين" - (130)
- "أبطال إفريقيا" .. الرجاء يتعادل مع شبيبة القبائل في "تيزي وزو" - (61)
- "الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس - (55)
- "مديرية الضرائب" تتعقب "الكاش" غير المصرح به بتسوية طوعية - (51)
- النظام الجامعي الجديد يضعُ اللغات شرطاً للحصول على "بكالوريوس" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مواسم عجاف" تُفقد المدرب فاخر رتبة "الجنرال"
يعيش الإطار الوطني امحمد فاخر، أسوأ الفترات في المواسم الأخيرة بعد مسار تدريبي حافل بالإنجازات، بفعل الفشل الذي ميز تجاربه الأخيرة رفقة فرق الرجاء الرياضي والجيش الملكي وحسنية أكادير حاليا.
وبات امحمد فاخر، محط هجومات أنصار مختلف الفرق التي أشرف على سفينتها التقنية في المواسم الأخيرة، بداية بجماهير فريقه الأم التي لازالت ترميه برسائل شديدة اللهجة إلى الآن كلما سنحت الفرصة لذلك، مرورا بجماهير الجيش التي وصلت معه حد "تهديدات تمس سلامته الجسدية"، وصولا إلى جماهير الحسنية التي رفضت رفضا قاطعا وجوده بالفريق منذ اليوم الأول.
وتعددت محطات فشل امحمد فاخر، في مساره التدريبي خلال المواسم الأخيرة، بين الرجاء والجيش واليوم بالحسنية، ليجر عليه نعوتا بأبشع الأوصاف ويواجه بتعبيرات عنيفة وهتافات قاسية هزت ملاعب الدار البيضاء، الرباط وأكادير.
ويُكرِّر فاخر، مع حسنية أكادير في الوقت الراهن تجربة مماثلة لتجربته الأخيرة في الموسم الكروي الماضي رفقة الجيش الملكي، إذ تعرض لسيل من الانتقادات والهجمات من طرف "الأنصار العسكرية" وصلت حد تهديده بالتصفية الجسدية من مدرجات ملعب الرباط، ليغادر بعدها الفريق بعد أن حصد نتائج كارثية رمت بالعساكر في منتصف الموسم في الصف قبل الأخير برصيد 9 نقاط، وهو رصيد مماثل لرصيده الحالي مع الحسنية.
ويعيش فاخر ذو 67 عاما، وضعا نفسيا عصيبا في الفترة الحالية بعاصمة سوس بسبب البداية الفاشلة له مع "غزالة سوس"، إذ تحول وضع الفريق في عهده من القمة إلى القاع، حيث أفاد مصدر مقرب من الإطار الوطني المذكور للصحيفة، بأن مدرب الحسنية بات غير قادر حتى على الخروج براحة لقضاء أغراضه الشخصية أو احتساء كوب قهوة بمقاهي أكادير.
ويطبع جفاء الإنجازات وكثرة المشاكل والتصدعات واتهامات بالسمسرة، عمل امحمد فاخر في المواسم الأخيرة بشكل ملفت في كل التجارب، حيث غادر سفينة فريقه الأم الرجاء بطريقة بئيسة، قبل أن يفضحه القديوي باتهامات زعزعت الجيش ورمت "الجنرال" للخارج، فيما يقود الحسنية اليوم أمام حراسة أمنية مشددة واختباء بكرسي البدلاء، كلما خاض الفريق مبارياته بملعب أدرار، تجنبا لوابل السب والشتم وسيل من القارورات التي يرميها جمهور الحسنية فوق رأسه.