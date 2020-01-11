"مواسم عجاف" تُفقد المدرب فاخر رتبة "الجنرال"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

يعيش الإطار الوطني امحمد فاخر، أسوأ الفترات في المواسم الأخيرة بعد مسار تدريبي حافل بالإنجازات، بفعل الفشل الذي ميز تجاربه الأخيرة رفقة فرق الرجاء الرياضي والجيش الملكي وحسنية أكادير حاليا.

وبات امحمد فاخر، محط هجومات أنصار مختلف الفرق التي أشرف على سفينتها التقنية في المواسم الأخيرة، بداية بجماهير فريقه الأم التي لازالت ترميه برسائل شديدة اللهجة إلى الآن كلما سنحت الفرصة لذلك، مرورا بجماهير الجيش التي وصلت معه حد "تهديدات تمس سلامته الجسدية"، وصولا إلى جماهير الحسنية التي رفضت رفضا قاطعا وجوده بالفريق منذ اليوم الأول.

وتعددت محطات فشل امحمد فاخر، في مساره التدريبي خلال المواسم الأخيرة، بين الرجاء والجيش واليوم بالحسنية، ليجر عليه نعوتا بأبشع الأوصاف ويواجه بتعبيرات عنيفة وهتافات قاسية هزت ملاعب الدار البيضاء، الرباط وأكادير.

ويُكرِّر فاخر، مع حسنية أكادير في الوقت الراهن تجربة مماثلة لتجربته الأخيرة في الموسم الكروي الماضي رفقة الجيش الملكي، إذ تعرض لسيل من الانتقادات والهجمات من طرف "الأنصار العسكرية" وصلت حد تهديده بالتصفية الجسدية من مدرجات ملعب الرباط، ليغادر بعدها الفريق بعد أن حصد نتائج كارثية رمت بالعساكر في منتصف الموسم في الصف قبل الأخير برصيد 9 نقاط، وهو رصيد مماثل لرصيده الحالي مع الحسنية.

ويعيش فاخر ذو 67 عاما، وضعا نفسيا عصيبا في الفترة الحالية بعاصمة سوس بسبب البداية الفاشلة له مع "غزالة سوس"، إذ تحول وضع الفريق في عهده من القمة إلى القاع، حيث أفاد مصدر مقرب من الإطار الوطني المذكور للصحيفة، بأن مدرب الحسنية بات غير قادر حتى على الخروج براحة لقضاء أغراضه الشخصية أو احتساء كوب قهوة بمقاهي أكادير.

ويطبع جفاء الإنجازات وكثرة المشاكل والتصدعات واتهامات بالسمسرة، عمل امحمد فاخر في المواسم الأخيرة بشكل ملفت في كل التجارب، حيث غادر سفينة فريقه الأم الرجاء بطريقة بئيسة، قبل أن يفضحه القديوي باتهامات زعزعت الجيش ورمت "الجنرال" للخارج، فيما يقود الحسنية اليوم أمام حراسة أمنية مشددة واختباء بكرسي البدلاء، كلما خاض الفريق مبارياته بملعب أدرار، تجنبا لوابل السب والشتم وسيل من القارورات التي يرميها جمهور الحسنية فوق رأسه.

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