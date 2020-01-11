بلهندة يقترب من العودة إلى فرنسا عبر بوابة ليون

أوعنا بلعيد

بات مستقبل الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي التركي لكرة القدم، مرتبطا بالانتقال إلى فريق أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر تركية وأخرى فرنسية، فإن رودي غارسيا، مدرب أولمبيك ليون، أبدى رغبته في التعاقد مع متوسط ميدان غلطة سراي التركي، إذ يريد الاستفادة من خبرته التي راكمها عبر مسيرته الاحترافية.

وأصبح بلهندة واحدا من بين خمسة لاعبين يريد الطاقم التقني لفريق ليون التعاقد معهم، خلال نافذة الانتقالات الجارية.

وفي حال تمكن اللاعب سالف الذكر من التعاقد مع ليون الفرنسي فإنه سيعود بذلك إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ممثل الكرة الفرنسية بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس بدور الستة عشر.

ووفق الصحف التركية، فإن فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، الذي يلعب دورا مهما في هذا الانتقال لا يعتزم تسريح لاعبه ما لم يتم تقديم عرض جاد يليق بإمكانات اللاعب في وقت ترغب فيه إدارة ليون تلبية شروط نظيرتها التركية.

وستكون الأندية السعودية الخاسر الأكبر في حال تمكن ليون من إتمام صفقة تعاقده مع النجم المغربي، لا سيما أنها كانت مرنة في ما يتعلق بتقديم 10 ملايين أورو لناديه مقابل الظفر بتوقيعه وكانت أقرب من ضمه إلى صفوفها.

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر سبق له أن انضم إلى فريق غلطة سراي صيف سنة 2017 قادما من دينامو كييف الأوكراني بصفقة مالية ناهزت 9 ملايين أورو، وتمكن من التتويج رفقة ناديه التركي بلقب الدوري في مناسبتين ولقب كأس تركيا.