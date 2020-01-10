أولمبياكوس يوضح حقيقة عودة العربي إلى السعودية

أوعنا بلعيد

وضعت إدارة فريق أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم حدا لشائعات انتقال الدولي المغربي يوسف العربي، للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "غازيتا" اليونانية، فقد نفى مصدر مسؤول داخل نادي أولمبياكوس ما تردد عن رحيل المهاجم يوسف العربي إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الحالي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت، في الساعات القليلة الماضية، إلى دخول إدارة الاتحاد السعودي في مفاوضات مع نظيرتها من أولمبياكوس بغية التعاقد مع العربي وضمه إلى صفوف ناديها.

وأوضح المصدر ذاته أن المهاجم المغربي المتألق بقميص ناديه اليوناني سيستمر مع المجموعة، ولا مجال لرحيله؛ نظرا لأن جميع الأنباء المتحدثة عن رحيله مجرد شائعات عارية تماماً من الصحة.

وكان العربي الذي لعب سابقا للهلال السعودي (موسم 2011 - 2012) قد انضم إلى أولمبياكوس اليوناني في يوليوز الماضي، قادما من نادي الدحيل القطري، بعقد يمتد حتى يونيو 2021، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويتألق الغوليادور المغربي مباراة بعد أخرى، إذ بعد خوضه لـ25 مباراة مع فريق أولمبياكوس، منذ ارتداء قميصه، تمكن من إحراز 15 هدفا وصناعة 4 تمريرات حاسمة لزملائه.