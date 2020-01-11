كيين يحسم مستقبله ويرفض عرض لاتسيو الإيطالي

أوعنا بلعيد

حسم مسؤولو نادي ساليرنيطانا، الممارس بـ"السيري ب" بالدوري الإيطالي، موقفهم رسميا وقرروا عدم السماح للدولي المغربي سفيان كيين بالعودة إلى ناديه لاتسيو، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، لجريدة هسبريس، أن إدارة ساليرنيطانا عقدت اجتماعا مع نظيرتها من لاتسيو تم خلاله الحديث عن مستقبل الدولي المغربي كيين، وتوصلت جميع الأطراف إلى حل نهائي أفضى إلى إكمال اللاعب لفترة إعارته إلى نهاية الموسم.

وأضاف المصدر ذاته أن مدرب ساليرنيطانا ألح على بقاء اللاعب، مؤكدا أنه يصنفه ورقة أساسية ضمن خططه ولا يمكنه الاستغناء عنه الموسم الحالي؛ نظرا لاعتماده كثيرا على خدماته، وما يشكله كذلك لبقية رفاقه فوق أرضية الميدان.

وأوضح المصدر أن اللاعب كيين عاد من الديار البلجيكية وانضم هذا الأسبوع إلى مران ناديه تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة، إذ تراهن المجموعة على تألقه بعدما لعب 20 مباراة بمسابقتي الدوري والكأس تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف مع تمريرة حاسمة بعد خوضه لـ1.636 دقيقة.

ويمر النجم المغربي الشاب بلحظات سعيدة مع فريقه الجديد؛ وهو ما قد يجعل خيار عودته إلى لاتسيو أمرا صعبا إذا تعلق برغبته الشخصية، إذ يطمح إلى مواصلة التطور والاحتكاك بـ"السيري ب" خلال الأشهر المقبلة، على أن يغادر ساليرنيطانا نهاية الموسم حيث ستنتهي فترة إعارته.

يذكر أن سفيان كيين تمكن من خطف اهتمام إدارة فريق أرسنال الإنجليزي تحت قيادة المدرب الشاب ميكاييل أرتيتا، الراغب في تقوية صفوف المدفعجية بضم الموهوب المغربي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.