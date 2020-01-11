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كُتّاب وآراء
دورتموند يتحرك لتحصين حكيمي من أطماع البايرن
تحرك مسؤولو بوروسيا دورتموند لكرة القدم بغية قطع الطريق على نظرائهم من بايرن ميونيخ، بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبدأت إدارة أسود الفيستفال تحركها الفعلي بهدف الإبقاء على لاعب فريقها أشرف حكيمي، وقطع الطريق على غريمه بايرن ميونخ، المهتم كذلك بخدمات الدولي المغربي الواعد لتعزيز مركز الظهير الأيمن.
وحسب مصادر صحيفة "توتو سبورت"، فإن دورتموند تواصل مؤخرا مع ريال مدريد بهدف تمديد إعارة حكيمي على أمل شراء عقده بشكل نهائي، إذ يريد الفريق الأصفر الاستفادة من خدمات الأسود المغربي لأطول فترة ممكنة، بتوصية من الطاقم التقني.
ويريد المكتب المسير لدورتموند قطع الطريق كذلك على العملاق البفاري بايرن ميونيخ، الذي أبدى اهتمامه بخدمات أفضل لاعب واعد في القارة الإفريقية عن موسم 2019، لا سيما عقب عروضه اللافتة في المسابقات المحلية والقارية.
وكانت تقارير صحافية أجنبية قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يريد استعادة أشرف حكيمي نهاية الموسم الحالي؛ فيما عبّر الدولي المغربي، أكثر من مرة، عن رغبته في العودة إلى النادي الملكي.