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الرئيسية | رياضة | "أبطال إفريقيا" .. الرجاء يتعادل مع شبيبة القبائل في "تيزي وزو"

"أبطال إفريقيا" .. الرجاء يتعادل مع شبيبة القبائل في "تيزي وزو"

"أبطال إفريقيا" .. الرجاء يتعادل مع شبيبة القبائل في "تيزي وزو"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 10 يناير 2020 - 19:00

عاد نادي الرجاء البيضاوي بتعادل ثمين من أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة ضمن مسابقة عصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وبقيت أطوار اللعب مقتصر على وسط الميدان خلال مجمل فترات الربع ساعة الأولى من الشوط الأول، حيث سادت الحيطة والحذر بشكل كبير من طرف عناصر الفريقان، الشيء الذي غيب فرص التهديف من الجانبين.

وفي حدود الدقيقة 22، أتيحت أول فرصة سانحة للتهديف لصالح الفريق الجزائري كان من خلالها قريبا من هز شباك الرجاء، بعد خروج خاطئ للحارس أنس الزنيتي، غير أن المهاجم بن السايح لم يحسن التعامل مع الكرة.

وتوالت الكرات الهجومية لشبيبة القبائل في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، تصدى لها أنس الزنيتي بنجاح، قبل أن يضيع فابريس نغوما، كرة هجومية في الدقيقة 45، كان قريبا من خلالها من اقتناص هدف التقدم قبل لحظات من نهاية الجولة الأولى.

وركز أبناء السلامي خلال مجريات الجولة الثانية على تحصين الخط الخلفي وإبعاد الخطورة عن مرمى أنس الزنيتي، لتفادي هدف يكلفهم خسارة المباراة، مع البحث عن المباغثة من كرات مرتدة.

وضيع محسن متولي، كرة المباراة في حدود الدقيقة 65 بعد مرتد هجومي لم ينجح عميد النسور في استثماره بالشكل الأنسب لهز الشباك، لتعرف باقي الأطوار ندية كبيرة واحتكاكات قوية بين عناصر الطرفان، لتنهي صافرة الحكم لويس هاكيزيمانا، تفاصيل النزال بالتعادل دون أهداف، على وقع احتجاجات قوية من مكونات الفريق الجزائري على طاقم التحكيم.

وأضاف الفريقان نقطة لرصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الرجاء 7 نقاط مناصفة مع الترجي التونسي، فيما بلغ رصيد شبيبة القبائل 4 نقاط بالمركز الثالث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - الحريزي الجمعة 10 يناير 2020 - 19:11
ركلة جزاء فاضحة لم يتم إحتسابها، حتى تقنية الفار لم يتم إستخدامها لمعرفة صحتها من عدمها.
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-23
2 - kamal الجمعة 10 يناير 2020 - 19:11
مستوى منحط لفريق الرجاء باستتناء متولى والزنيتي الاعبون لاخرون مستواهم مثل لاعبي الهواة الرجاء تتفتقد للاعبين قادرين على بناء هجمات منظمة اعتقد ان الرجاء لن تفوز باي شيء , وحتى السلامي ا هان المغاربة بهذه الخطة ا لدفاعية وكانه يلعب ضد الريال اولفربول
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-1
3 - فساد إفريقي الجمعة 10 يناير 2020 - 19:14
مازال هناك فساد كروي إفريقي ضربتا جزاء صحيحتين للفريق الجزائري
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-21
4 - Oujdi الجمعة 10 يناير 2020 - 19:15
و الله حتى عيب ، دولة نفطية و لا تتوفر على بنية تحتية ، كانك في أدغال افريقيا !
حتى ملعب مقاد ما عندهومشي ، عيب او عار !

بقاو تخسروا لفلوس على بوزبال اديال البوليساريو ،
، و الشعب يبقى مغبون
و الله الكرة ما كاتبان على ارضية الملعب السيئة !
،
تحية اخوية الى الشعب الجزائري .
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31
5 - نور الجمعة 10 يناير 2020 - 19:16
مقابلة بئيسة جدا. وبئسها راجع الى اللعب العشوائي الكارثي للرجاء. حتى التمريرات تكون خاطئة وعشوائية. الاعب ممنكو كان تائها يجري في الملعب دون نتيجة. اعطي 2/10 لفريق الرجاء و10/10 لحارس الرجاء. شبيبة القبائل كانت تستحق الفوز لكن الحظ خانها مع عدم احتساب ضربة جزاء مشروعة.
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12
6 - فرحة التعادل الجمعة 10 يناير 2020 - 19:19
مازال الرجاء تفرح بالتعادل مستوى المباراة ضعيف في ظل وجود فرق العصبة الافريقية الاربعة الوداد والاهلي وصانداونز ومازيمبي
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-11
7 - متتبع الجمعة 10 يناير 2020 - 19:19
الحكم ادى مهمته على احسن وجه باقصاء شبيبة القبائل من الدور التاني وتاهيل فريق الاندماج
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-17
8 - جزائري الجمعة 10 يناير 2020 - 19:20
تتباكون صيفا كاملا على خطأ تتحمله الكاف و ليس الترجي، لقجع و الكاف زوج ضربات جزاء حتى المحلل المغربي لم يقر و تهرب من الإجابة ولم يعترف كان فاضحا نقصوا مالبكاء اليوم شفنا كل شيء
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-7
9 - RCA الجمعة 10 يناير 2020 - 19:20
بصراحة وبكل روح رياضية الشبيبة كانت تستحق الثلاث نقاط انا لم أرى الرجاء اليوم
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4
10 - تحكيم ضعيف الجمعة 10 يناير 2020 - 19:20
الحكم اليوم سهل الطريق للرجاء فهناك اياد خفية تدفع بالفريق في وجود فساد إفريقي كروي
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-10
11 - رمضان الجزائر الجمعة 10 يناير 2020 - 19:24
الاجواء الرائعه التي صنعها جمهور الرجاء في الجزائر...التوامه والتلاحم والاخوه مع أنصار المولوديه. الهتافات والا هازيج والاغاني الرائعه كانت أهم من نتيجه المباراه...هكذا يجب أن تلعب مباريات كره القدم ...حظ موفق للشبيبه وحظ اوفر للرجاء...تحيه حب وتقدير واحترام لشعب المملكه المغربيه . ؟؟؟؟
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23
12 - مستغرب الجمعة 10 يناير 2020 - 19:26
في ظل الغيابات وأرضية الملعب الكارثية تبقى نتيجة جيدة كادت تكون أفضل لو استغل متولي الانفراد بالحارس خلاصة القول باستثناء تميزو جميع لاعبي الأمل وجب إعارتهم للاحتكاك وننتظر وعود المكتب بتقديم المنتدبين بعد مباراة الشبيبة شكرا جمال وسفري ان شاء الله الفريق يزيد يعلى مستواه
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12
13 - زنيتي كلاها الجمعة 10 يناير 2020 - 19:27
لما تغاضى الحكم عن ضربة جزاء واضحة للفريق الجزائري تدخل الحارس زنيتي ودارو بيه لاعبي الجزاءر وابرحوه ضربا. اعتقد انه في البطولة أمام حكم الرجاء جيد
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-7
14 - Youssef widadi الجمعة 10 يناير 2020 - 19:27
صراحة كنت أتمنى أن تفوز الرجاء.
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3
15 - زريبيق الجمعة 10 يناير 2020 - 19:34
نقطة أفضل من لاشئ هنيأ لفريق الرجاء البيضاوي وشعب الخضراء
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0
16 - الملعب غير صالح الجمعة 10 يناير 2020 - 19:34
ملعب المباراة غير صالح لكرة القدم..عشب اصطناعي رديء...مما يعرقل تحرك اللاعب والكرة.
مبروك للرجاء التعادل في مثل هكذا ملعب.
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0
17 - حنين الجمعة 10 يناير 2020 - 19:34
مبروووك على العالمي التعادل رجل المباراة الأول هو الحارس انس الزنيتي الحصن الحصين ولكن السؤال المطروح اني هو الحافيظي وبنحليب في الدقيقة ٩٠
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0
18 - Rami الجمعة 10 يناير 2020 - 19:34
مول الزريعة لن ينام الليله
الله يرحم مكوار واجضاهيم
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0
19 - abdou الجمعة 10 يناير 2020 - 19:35
جمال السلامي ليس هذه هي الرجاے التي نريدها صحيح الغيابات والملعب ولكن الدويك ليس له مكان في الفريق لاعب خاٸف يتسبب في أخطاے تكون خطيرۃ علی المرمی. ليس لدينا ضهير أيمن سواے بو طيب او مزكور او دويک ضِعَافْْ الرجاے أكبر منهم.ووسط ميدان دفاعي قوي ,الرجاے ينقصها الكثير
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0
20 - ربيع هرفوف الجمعة 10 يناير 2020 - 19:35
لعب زنقوي ، تشتيت الكرات بعشوائية ، كرة تضيع في أقل من 20 ثانية ، إلا درتوا شي حاجة أجيو عكرو ليا
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0
21 - benabdelkbir الجمعة 10 يناير 2020 - 19:40
الرجاء فريق كبير ولكن المسؤولين شوهو بالكرة المغربية بعد الإعتدار وفكرو غير فمصلحتهم
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22 - مدائن صالح الجمعة 10 يناير 2020 - 19:41
أمازيغ المغرب كانوا من مشجعي الفريق الجزائري شبيبة القبائل
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0
23 - مداولة الجمعة 10 يناير 2020 - 19:45
اغلب المعلقين من جمهور الوداد ويقرون بصحة ضربة جزاء لانهم تعودوا على الانتصار بضربات الجزاء..كهدية من الحكام..
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0
24 - محمد الجمعة 10 يناير 2020 - 19:48
مهما احتسب او لا ضربة الجزاء,الواضحة بدون شك ,فالرجاء يبقا في الترتيب التاني في المجموعة.والحضوض تبقى متوفرة لكلا الفريقين.
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25 - Kabour الجمعة 10 يناير 2020 - 19:48
الكرة لمست يد مدافع الرجاء لكن ارتدت من جسمه اولا ولم يذهب اليها ياليد وهنا تبقى السلطة التقديرية للحكم الذي لم يقر بصحتها.رغم ضغط الشبيبة الا ان الرجاء كان منظما دفاعيا ويستحق التعادل رغم الغيابات المؤثرة.مجموعة صعبة .
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26 - نضال الجمعة 10 يناير 2020 - 19:49
لم ثقنعني خطة السلامي اليوم،فرغم الغيابات لم يكن على الرجاء اللعب في الخلف وقبول اللعب طيلة المباراة. فلولا الألطاف الإلهية لإحتسب الحكم ضربة جزاء للشبيبة في الثواني الأخيرةولذهبت كل مجهودات الفريق في مهب الريح. الرجاء كان قادرا على المباغثة رغم الغيابات لكن طريقة لعبه حرمته من ذلك.
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27 - Massinissa الجمعة 10 يناير 2020 - 19:51
Au numéro 4 &12
لا تقلقو الجزائر في صدد إنجاز 10 ملاعب جلها تستلم في هذه سنة الجزائر بدات في تقوية الجيش وأشياء أكثر أهمية بهذه الملاعب الجزائر تتربع على إفريقيا
سؤالي لكم مذا حصد فريقكم عندكم ملاعب
تيزي وزو تتسلم ملاعبها الجديد قريبا لا تقلقلو على جزائر
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