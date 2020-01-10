"أبطال إفريقيا" .. الرجاء يتعادل مع شبيبة القبائل في "تيزي وزو"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

عاد نادي الرجاء البيضاوي بتعادل ثمين من أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة ضمن مسابقة عصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وبقيت أطوار اللعب مقتصر على وسط الميدان خلال مجمل فترات الربع ساعة الأولى من الشوط الأول، حيث سادت الحيطة والحذر بشكل كبير من طرف عناصر الفريقان، الشيء الذي غيب فرص التهديف من الجانبين.

وفي حدود الدقيقة 22، أتيحت أول فرصة سانحة للتهديف لصالح الفريق الجزائري كان من خلالها قريبا من هز شباك الرجاء، بعد خروج خاطئ للحارس أنس الزنيتي، غير أن المهاجم بن السايح لم يحسن التعامل مع الكرة.

وتوالت الكرات الهجومية لشبيبة القبائل في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، تصدى لها أنس الزنيتي بنجاح، قبل أن يضيع فابريس نغوما، كرة هجومية في الدقيقة 45، كان قريبا من خلالها من اقتناص هدف التقدم قبل لحظات من نهاية الجولة الأولى.

وركز أبناء السلامي خلال مجريات الجولة الثانية على تحصين الخط الخلفي وإبعاد الخطورة عن مرمى أنس الزنيتي، لتفادي هدف يكلفهم خسارة المباراة، مع البحث عن المباغثة من كرات مرتدة.

وضيع محسن متولي، كرة المباراة في حدود الدقيقة 65 بعد مرتد هجومي لم ينجح عميد النسور في استثماره بالشكل الأنسب لهز الشباك، لتعرف باقي الأطوار ندية كبيرة واحتكاكات قوية بين عناصر الطرفان، لتنهي صافرة الحكم لويس هاكيزيمانا، تفاصيل النزال بالتعادل دون أهداف، على وقع احتجاجات قوية من مكونات الفريق الجزائري على طاقم التحكيم.

وأضاف الفريقان نقطة لرصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الرجاء 7 نقاط مناصفة مع الترجي التونسي، فيما بلغ رصيد شبيبة القبائل 4 نقاط بالمركز الثالث.