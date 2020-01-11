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الرئيسية | رياضة | لقجع يمنع أوشن من التخلي عن الزاكي والطاوسي

لقجع يمنع أوشن من التخلي عن الزاكي والطاوسي

لقجع يمنع أوشن من التخلي عن الزاكي والطاوسي
أوعنا بلعيد
السبت 11 يناير 2020 - 09:14

اقترح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على روبيرت أوشن، المدير التقني الوطني، ضرورة الاشتغال مع الأطر الوطنية بادو الزاكي ورشيد الطاوسي وفتحي جمال، وتعيينهم داخل الإدارة التقنية نظرا لخبرتهم وتجربتهم في كرة القدم الوطنية.

وحسب مصادر هسبريس، فقد عقد المدير التقني الوطني اجتماعا طارئا مع الأطر الوطنية الثلاثة سالفة الذكر، بالإضافة إلى المدير المالي للجامعة، بعد قرار رفض لقجع التخلي عن خدماتهم من قبل المدير التقني.

وأوضحت المصادر أن لقجع شدد على ضرورة التعاقد مع الزاكي وجمال والطاوسي بغية شغلهم لمناصبهم داخل الإدارة التقنية، نظرا لأن ذلك سيعود بالنفع على الكرة المغربية بحكم الخبرة الطويلة التي يتوفرون عليها.

وكان أوشن يرغب في التعاقد مع إنجليزيين لتعيينهما في منصبي مدير المنتخبات ومدير التكوين، وهما منصبان كان ينتظر أن يعين فيهما بادو الزاكي وفتحي جمال.

وبرر الويلزي عدم رغبته في تعيين الزاكي نظرا للخبرة الكبيرة التي يتسم بها وتخول له شغل منصب مدير لمنتخب كبير؛ بينما أكد أن الطاوسي لا يمكنه الاشتغال تحت إمرته، على اعتبار أنه سبق أن شغل منصب مدير تقني وطني.

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