الكعبي يقترب من خوض تجربة جديدة في السعودية

أوعنا بلعيد

ارتبط مستقبل الدولي المغربي أيوب الكعبي، لاعب هيبي شينا فورتون الصيني، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد نهاية فترة إعارته إلى فريق الوداد الرياضي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر سعودية، من بينها جريدة عكاظ، فإن المفاوضات بين إدارة الفريق الصيني ونظيرتها من اتحاد جدة السعودي بلغت مراحلها الأخيرة بخصوص التعاقد مع المهاجم المغربي الذي بات قريبا من حمل ألوان العميد ابتداء من شهر يناير الحالي.

وأوضحت المصادر نفسها أن الهولندي تين كات، مدرب الاتحاد، هو من أصر على تعزيز خطه الهجومي بخدمات أيوب الكعبي، إذ يراهن على خدماته خلال الشطر الثاني بمسابقة محمد بن سلمان؛ لضخ دماء جديدة على هجوم العميد الذي يحتاج إلى أسلحة تكتيكية جديدة قادرة على تقديم الإضافة ومساعدة المجموعة على إنهاء الهجمات داخل الشباك.

ولم تكشف المصادر عن نوعية العقد الذي سيربط اللاعب بالنادي السعودي ولا عن تفاصيله المادية، مكتفية بذكر بلوغ المفاوضات مراحلها الأخيرة، وجراء ذلك فقد بات اللاعب السابق لنهضة بركان قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة بالدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن هجوم الاتحاد من تسجيل 18 هدفا بالدوري؛ بينما استقبلت شباكه 23 هدفا بعد خوضه لثلاث عشرة مباراة، محتلا بذلك المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة؛ وهي نتائج يعتبرها أنصار النادي لا تليق باسمه وتحتاج إلى عمل كبير من الطاقم التقني بغية تحسين وضعية الفريق خلال شطر الإياب وعدم تكرار ما حدث الموسم الماضي عندما كان الفريق قريبا من النزول إلى القسم الموالي.