العامري يتهم رئيس رجاء بني ملال "بتخطى الحدود‬"

هسبورت من الدار البيضاء*

هاجم عزيز العامري، المنفصل حديثا عن رجاء بني ملال، محمد عفيف، رئيس الفريق "الملالي"، واتهمه بالتدخل في شؤونه والتعاقد مع لاعبين وفسخ عقود آخرين دون إذنه، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاشتغال في مثل هذه الظروف.

وقال عزيز العامري، في اتصال هاتفي مع "هسبورت" إنه طلب الانفصال عن رجاء بني ملال دون تردد، بعدما اتضح أن رئيس الفريق يقوم بانتدابات على هواه دون استشارة منه، وهو ما لم يقبل به المدرب المذكور، موضحا بأن رئيس الفريق تخطى كل الحدود.

وأضاف المتحدث ذاته: "إذا كان الرئيس على علم بالأمور التقنية فعليه أن يشتغل مدربا رئيسيا للفريق، ويستفيد من الأجر الذي يتقاضاه المدربون، أنا لا أسمح بتخطي الحدود، ويجب على كل شخص احترام صلاحياته إذا كنا فعلا نرغب في تطوير كرة القدم الوطنية".

يشار إلى أن رجاء بني ملال، كان قد تعاقد مع عزيز العامري أواخر نونبر الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن انفصال الطرفين بـ"التراضي"، إذ لم يدم مقام المدرب طويلا بعد أن اشتغل مع الفريق لمدة أربعين يوما فقط، ليتقرر إسناد مهام قيادة الفريق مؤقتا لمحمد مديحي، علما أن إدارة فريق رجاء بني ملال كانت قد انفصلت عن مراد فلاح في وقت سابق.

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