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كُتّاب وآراء
"اتحاد طنجة" يخوض "ديربي الشمال" بغيابات وازنة
تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، صوب ملعب سانية الرمل بمدينة تطوان، الذي سيكون مسرحا لمباراة " ديربي" الشمال، بين المغرب التطواني وضيفه اتحاد طنجة، لحساب الجولة 12 من منافسات الدوري الاحترافي لكرة القدم.
وسيكون فريق "عروس الشمال"، خلال هذه المباراة، محروما من خدمات مجموعة من اللاعبين، ويتعلق الأمر بكل من محمد أيمن سديل، وأنور جيد، ونعمان أعراب، ومحمد الشنوف، بسبب الإصابة، فيما سيغيب طارق أستاتي لجمعه أربعة إنذارات.
ويحتل فريق اتحاد طنجة المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 9 نقاط، من فوزين و ثلاثة تعادلات، وخمس هزائم، فيما يحتل المغرب التطواني المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
يُشار إلى أن مباراة المغرب التطواني وضيفه اتحاد طنجة ستجرى اليوم السبت، بداية من الساعة الثالثة زوالا بتوقيت المغرب.