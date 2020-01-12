سريع واد زم يفسخ عقود خمسة لاعبين‬ دفعة واحدة

هسبورت *

فسخ نادي سريع واد زم عقود خمسة لاعبين دفعة واحدة، ويتعلق الأمر بكل من حمزة مصدق، ومحسن الربجة، ومحمد بوطة، ورضا نوالي، وساليف كوليبالي، بعدما أصبحوا خارج مفكرة المدرب التونسي، منير شبيل، إذ لم يعتمد عليهم كثيرا خلال مواجهات الفريق في منافسات البطولة الوطنية.

وكشف مصدر جيد الاطلاع لجريدة "هسبورت"، بأن إدارة الفريق، تفاوض لاعبين آخرين وهما سعد مزيان، وعثمان ياسين، من أجل فسخ عقديهما، بعدما ألحقهما مدرب الفريق بفئة الأمل لخروجهما من حساباته، في الوقت الذي تسعى إدارة الفريق الوادزامي إلى التعاقد مع مهاجم صريح، بتوصية من مدرب السريع، منير شبيل، إذ قطعت المفاوضات أشواطا مهمة مع مهاجم ليبي في انتظار قدومه للمغرب.

وكان سريع واد زم قد عزز صفوفه بثلاثة لاعبين خلال مرحلة "المركاتو الشتوي"، إذ وقع مع كل من المدافع عبد الرحيم خدو، لموسم ونصف قادما من الكوكب المراكشي، ومحمد عسكري (متوسط ميدان)، قادما من أولمبيك خريبكة، والمهاجم سلمان ولد الحاج.

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