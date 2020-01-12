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الرئيسية | رياضة | البرتغالي غونسالفيس يفارق الحياة في "رالي دكار"

البرتغالي غونسالفيس يفارق الحياة في "رالي دكار"

البرتغالي غونسالفيس يفارق الحياة في "رالي دكار"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 12 يناير 2020 - 12:42

أعلن منظمو رالي دكار الصحراوي، المقام هذا العام في السعودية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس، البالغ 40 عاما" بعد سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر؛ اليوم الأحد.

وغرد حساب رالي "داكار السعودية" في "تويتر" قائلا: "توفي السائق البرتغالي باولو غونسالفيس. عائلة داكار تتوجه بأحر التعازي لعائلته ومحبيه".

ووفقا للمنظمين، فإن غونسالفيس، الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانيا في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة، وكان فاقدا للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، قبل أن ينقل على متن طائرة مروحية إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وبدأ غونسالفيس المشاركة في رالي دكار سنة 2006، وأنهاه ضمن المراكز العشرة الأولى أربع مرات. وفي النسخة الحالية كان يحتل المركز 46 بنهاية المرحلة السادسة في الرياض، الجمعة الماضية، قبل أن يخلد المشاركون إلى يوم راحة أمس السبت، ويستأنف الرالي اليوم الأحد.

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