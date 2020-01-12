العزوزي يترأس عصبة "جهة الداخلة" للتايكواندو

هسبريس - و.م.ع

انعقد الجمع العام التأسيسي لعصبة جهة الداخلة وادي الذهب للتايكواندو، وذلك استكمالا لعدد العصب الجهوية الـ12 بالجامعة الملكية المغربية للعبة.

وتم على هامش هذا الاجتماع انتخابعبد الرحيم العزوزي رئيسا لعصبة جهة الداخلة وادي الذهب، ورحال جناح وناهد الطروش وعمر الدليمي نوابا للرئيس.

كما انتخب عبد الكريم ناصري كاتبا عاما ومحمد لصفر نائبا له، ورشيد البكاري أمينا للمال وأم كلثوم الشريف نائبة له، ورشيدة بوشعب وعبد الحي أسبل والحسن عكوس كمستشارين.

وذكر بلاغ للجامعة أن برنامج أشغال هذا الجمع تضمن مناقشة النظام الأساسي للعصب الجهوية المعتمد من طرف الوزارة والمصادقة عليه، وانتخاب المكتب المسير لعصبة جهة الداخلة وادي الذهب.

وحضر هذا الجمع العام التأسيسي، على الخصوص، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو إدريس الهلالي، والكاتب العام للجامعة محمد الداودي، والمدير التقني فليب بويدو، ورئيس عصبة مدينة العيون.

وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، على هامش الجمع العام، "أن تأسيس عصبة جهة الداخلة وادي الذهب يعتبر استكمالا لعدد العصب الـ12 للجامعة، والذي يندرج في إطار الجهوية الموسعة التي تعمل جميع مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته على إقرارها على الصعيد الوطني".

وعبر عن ارتياحه لكون المكتب المنتخب يضم تمثيلية نسوية، وهو ما يجعل مقاربة النوع حاضرة في رياضة التايكواندو بشكل لافت بهذه الجهة من الأقاليم الجنوبية. كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم لاحقا التوقيع على اتفاقية توأمة بين جهة كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.