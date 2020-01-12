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كُتّاب وآراء
هل يحمل بدر هاري ألوان هولندا في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؟
أفاد مصدر مقرب من الملاكم المغربي بدر هاري بتوصل الأخير بعرض من الجامعة الهولندية للملاكمة، لتمثيلها في الألعاب الأولمبية بطوكيو صيف السنة الحالية.
المصدر ذاته أكد أن بدر هاري توصل بالعرض رسميا لتمثيل هولندا في صنف الملاكمة الإنجليزية (الوزن الثقيل)، مشددا على أنه لم يقدم أي جواب إلى حدود الساعة.
ومن المرتقب أن يقدم الملاكم المغربي جوابه عن العرض المقدم له في أقرب وقت؛ وذلك ليتسنى للجامعة الهولندية تسجيل اسمه في لوائحها الدولية، وليبدأ في الاستعدادات.
ولازال البطل المغربي يخضع للعلاج من الإصابة التي تعرض خلال مواجهته الأخيرة مع البطل العالمي الهولندي "ريكو فينهوفر"، التي انسحب منها هاري منهزما.
المقربون من البطل العالمي استبعدوا موافقته على عرض الجامعة الهولندية، مؤكدين أن بدر هاري ما فتئ يؤكد تشبثه باللعب تحت ألوان المملكة المغربية.
واستدل المستبعدون لموافقة بدر هاري على العرض بالعلاقة الروحية التي تجمعه بوطنه الأم المغرب، مؤكدين أن جميع المغريات لا يمكن أن تغير موقفه من حمل علم البلد الذي ولد فيه وترعرع فيه والحامل لجنسيته.
بدر هاري، المزداد في الـ 8 من دجنبر سنة 1984 في أمستردام، يعتبر من أبرز الممارسين لرياضة الكي - وان في العالم وأشرسهم وأكثرهم فوزا بالألقاب، ولازال يواصل المنافسة رغم بلوغه سن السادسة والثلاثين.