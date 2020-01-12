‪الأحمدي يوضح حقيقة الخلاف مع أمرابط بالسعودية

أوعنا بلعيد

نفى المغربي كريم الأحمدي، لاعب اتحاد جدة لكرة القدم، وجود أزمة بينه ومواطنه نورالدين أمرابط، نجم النصر، إثر مباراة القمة التي جمعت الفريقين بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقرر متوسط ميدان الأسود سابقا وضح حد للشائعات الكثيرة التي تحدثت عن وجود أزمة بينه ومواطنه نور الدين أمرابط، وقال أثناء حديثه في تصريحات تلفزيونية: "المناوشات والأحاديث التي دارت مع بيتروس وأمرابط طبيعية في الملعب لقوة المباراة"، وأضاف: "نورالدين صديقي ونحن عائلة خارج الملعب، أما داخل الميدان فالوضع مختلف بسبب المنافسة القوية بيننا ورغبة كل لاعب في تحقيق الفوز لصالح فريقه".

كما عاد الأحمدي للحديث عن مباراة الاتحاد والنصر قائلا: "سعيد وأحمد الله على الأداء الذي قدمناه أمام النصر. لقد لعبنا بشكل جيد، وتعاونا وقاتلنا كفريق واحد متكامل. والتعادل مع منافس كبير كالنصر، يمتلك لاعبين رائعين أمثال أمرابط وحمدالله، جميل وليس سيئا".

وكال الأحمدي المدح لمنافسه النصر ولاعبيه، يتقدم مرابط وحمد الله، موردا: "النصر فريق كبير وقوي ولديه القدرة على تسجيل الأهداف من أقل هفوة، عن طريق حمدالله وغيره..ولكننا تمكننا من إيقافهم ولم نمنحهم الفرصة للتسجيل. خلقنا فرصا للتسجيل في الشوط الأول ولكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب. السبب في تحسن مستوانا هو عدم ارتكابنا للأخطاء الفردية الكثيرة، مثلما حدث في المباريات الماضية أمام الفتح والفيحاء وغيرها".

ويستعد لاعبو الاتحاد لمباراة أولمبيك أسفي برسم ربع النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي سيحتضنها ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)" يوم الأربعاء المقبل.