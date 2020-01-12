24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يحمل بدر هاري ألوان هولندا في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؟
- الأحمدي يوضح حقيقة الخلاف مع أمرابط بالسعودية
- الحريات الفردية بالمغرب.. نحو مرافعة دستورية أقوى!
- أحمد بوكوس
- سواريز يغيب أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة
الركود الاقتصادي يرمي زومي في دوامة الحنين إلى "زمن الحشيش" (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
- "دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين - (140)
- أخنوش يدعم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المملكة - (138)
- رصيف الصحافة: الجزائر تمنح البوليساريو أموالا تحت غطاء التنمية - (63)
- عصيد: معهد "إيركام" ثورة ثقافية .. وقانون مجلس اللغات "ممسوخ" - (58)
- ملفات "إيران وليبيا والإرهاب" تتصدر لقاء الملك والرئيس الفرنسي - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سواريز يغيب أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة
أعلن نادي برشلونة الإسباني الأحد أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.
وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى"، متابعا بأنه "سيغيب لما يقارب أربعة أشهر".
ويأتي غياب المهاجم، الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطا متزايدة على مدربه إرنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة الليغا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي بدءا من فبراير المقبل.