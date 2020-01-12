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الرئيسية | رياضة | سواريز يغيب أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة

سواريز يغيب أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة

سواريز يغيب أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 12 يناير 2020 - 14:15

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأحد أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى"، متابعا بأنه "سيغيب لما يقارب أربعة أشهر".

ويأتي غياب المهاجم، الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطا متزايدة على مدربه إرنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة الليغا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي بدءا من فبراير المقبل.

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