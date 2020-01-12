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الرئيسية | رياضة | أوناجم يواجه أوقاتا عصيبة في الزمالك المصري

أوناجم يواجه أوقاتا عصيبة في الزمالك المصري

أوناجم يواجه أوقاتا عصيبة في الزمالك المصري
أوعنا بلعيد
الأحد 12 يناير 2020 - 22:35

يعيش الدولي المغربي محمد أوناجم لحظات عصيبة رفقة ناديه الزمالك المصري بسبب الانتقادات القوية التي يتعرض لها من وسائل الإعلام وبعض المدربين ومن جماهير الفريق المحتجة والغاضبة عليه جراء تدني مستواه، وعدم تقديمه المأمول منه منذ التحاقه بالمجموعة خلال المركاتو الصيفي الماضي.

وانضم رضا عبد العال، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة، إلى جوقة المنتقدين لمستوى المهاجم المغربي أوناجم، عندما قال في تصريحات تلفزيونية: "المغربي محمد أوناجم جناح الأبيض لا يستحق اللعب في دوري الدرجة الثانية".

وساهم أوناجم في هدف الزمالك الأول أمام فريق زيسكو الزامبي، بإستاد السلام بالقاهرة في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما منح تمريرة أسيست لمواطنه أشرف بنشرقي، سجل الأخير منها هدف التقدم لناديه في الدقيقة 4، وأضاف مصطفى محمد هدفا في الدقيقة 89، ليواصل الفريق الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الانتفاضة الإفريقية منذ الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وعاد المصدر سالف الذكر ليوجه نصائحه إلى مدرب الزمالك، موضحا أن الدوري المصري حسم بشكل كبير للأهلي، وبالتالي وجب التركيز على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وموردا أن الفرنسي باتريس كارتيرون لا يطبق العدل بين اللاعبين على عكس ما يحدث في الأهلي، وأنه يتمنى الدفع بمصطفى فتحي في تشكيلة الزمالك، لأنه لاعب مؤثر، وكذلك كريم بامبو.

ويوجه أنصار الزمالك سهام انتقاداتهم صوب المهاجم محمد أوناجم؛ إذ لا تمر مباراة تشهد تعثرا للفريق الأبيض دون أن يكون المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي في فوهة المدفع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ودادي الى الابد الأحد 12 يناير 2020 - 23:00
اخر الفرق يمكن يلعب فيها لاعب مغربي هي الفرق المصرية، و مالك على حالتك اخويا اوناجم خليك غير في الوداد الجمهور داىما كيدعمك ولو في احلك حالاتك، جمهور صبور و الله، المصرين كيشريو لاعب ببعض الملايين ديال السانتيمات و كيتسناوه يعطي بحال شي لعاب في لليكا و لا البرميير ليك. الله يعطينا وجوهكم. ارجع اخويا محمد فحالك؟!
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31
2 - عبد الوهاب تطوان الأحد 12 يناير 2020 - 23:05
عليه أن يعلق حذاءهم الرياضي عندهم والعودة للعب مع فريقه وداد الأمة. الدرهم المغربي يساوي 3 جنيهات مصرية. سيقتلونه بالفقصة أن بقي هناك.
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3 - zemmour الأحد 12 يناير 2020 - 23:13
أوناجم أكبر من الزمالك بكثير،أما بنشرقي فحدث ولا حرج،للأسف لا أدري لماذا يختار بعض من نجوم الكرة المغربية اللعب في الدوري المصري؟؟؟!!!هؤلاء لو أعطوك جنيها،لن يرحموك حتى يستنزفوك
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4
4 - ابو علاء التونسي الأحد 12 يناير 2020 - 23:29
سجل هدف وصنع هدف ورغم ذلك انتقدوه ولاعب مصري قدم مستوى سيّء جدا وسجل هدف من هدية لبن شرقي مدحوه كل المدح كما وانه ميسي
الخلاصة المصريين عندهم حساسية من اي لاعب مغربي خاصة الاعلام ويحاولون الانتقاص من قيمة اللاعب المغربي ، ازارو توج هداف الدوري المصري ورغم ذلك ينتقدوه بشكل مستفز في حين اي لاعب مصري يسجل ضربة جزاء يصبح مارادونا العرب

لا الوم اوناجم على اختيار الزمالك فهو اختيار مالي يستفيد منه الاعب بعيدا عن الانتقادات ، اوناجم يتقاضى 60 مليون سنتيم في الشهر الواحد، لا يوجد اي نادي مغربي قادر على تسديد هذا المبلغ للاعب مغربي في البطولة المغربية ، نفس الشيء بن شرقي يتقاضي 75 مليون وحتى خالد بوطيب الغائب كان الأعلى راتب في الزمالك ب 90 مليون في الشهر ، رواتب كبيرة في افريقيا لكن أندية الزمالك والأهلي تتلقى دعم مالي كبير من السعودي تركي ال الشيخ الذي يتكلف شخصيا بدفع رواتب المحترفين في أندية مصر .
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