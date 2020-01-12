أوناجم يواجه أوقاتا عصيبة في الزمالك المصري

أوعنا بلعيد

يعيش الدولي المغربي محمد أوناجم لحظات عصيبة رفقة ناديه الزمالك المصري بسبب الانتقادات القوية التي يتعرض لها من وسائل الإعلام وبعض المدربين ومن جماهير الفريق المحتجة والغاضبة عليه جراء تدني مستواه، وعدم تقديمه المأمول منه منذ التحاقه بالمجموعة خلال المركاتو الصيفي الماضي.

وانضم رضا عبد العال، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة، إلى جوقة المنتقدين لمستوى المهاجم المغربي أوناجم، عندما قال في تصريحات تلفزيونية: "المغربي محمد أوناجم جناح الأبيض لا يستحق اللعب في دوري الدرجة الثانية".

وساهم أوناجم في هدف الزمالك الأول أمام فريق زيسكو الزامبي، بإستاد السلام بالقاهرة في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما منح تمريرة أسيست لمواطنه أشرف بنشرقي، سجل الأخير منها هدف التقدم لناديه في الدقيقة 4، وأضاف مصطفى محمد هدفا في الدقيقة 89، ليواصل الفريق الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الانتفاضة الإفريقية منذ الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وعاد المصدر سالف الذكر ليوجه نصائحه إلى مدرب الزمالك، موضحا أن الدوري المصري حسم بشكل كبير للأهلي، وبالتالي وجب التركيز على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وموردا أن الفرنسي باتريس كارتيرون لا يطبق العدل بين اللاعبين على عكس ما يحدث في الأهلي، وأنه يتمنى الدفع بمصطفى فتحي في تشكيلة الزمالك، لأنه لاعب مؤثر، وكذلك كريم بامبو.

ويوجه أنصار الزمالك سهام انتقاداتهم صوب المهاجم محمد أوناجم؛ إذ لا تمر مباراة تشهد تعثرا للفريق الأبيض دون أن يكون المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي في فوهة المدفع.