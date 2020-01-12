24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يحمل بدر هاري ألوان هولندا في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؟
- الأحمدي يوضح حقيقة الخلاف مع أمرابط بالسعودية
- الحريات الفردية بالمغرب.. نحو مرافعة دستورية أقوى!
- أحمد بوكوس
- سواريز يغيب أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة
الركود الاقتصادي يرمي زومي في دوامة الحنين إلى "زمن الحشيش" (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
- "دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين - (140)
- أخنوش يدعم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المملكة - (138)
- رصيف الصحافة: الجزائر تمنح البوليساريو أموالا تحت غطاء التنمية - (63)
- عصيد: معهد "إيركام" ثورة ثقافية .. وقانون مجلس اللغات "ممسوخ" - (58)
- ملفات "إيران وليبيا والإرهاب" تتصدر لقاء الملك والرئيس الفرنسي - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثلاثية تضع العربي في صدارة "هدافي اليونان"
يواصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس لكرة القدم، تقديم عروضه القوية واللافتة بالدوري اليوناني، إذ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) من أصل أربعة فاز بها ناديه أمام لاميا، ضمن الأسبوع الثامن عشر؛ وهي المواجهة التي احتضنها ملعب "ديميتكو اتليتكو كينترو" اليوم الأحد.
ويتصدر المهاجم المغربي قائمة هدافي الدوري اليوناني الممتاز بثلاثة عشرة هدفا، مبتعدا عن أقرب منافسيه كارول سويدرسكي، مهاجم باوك سالونيكا، بفارق أربعة أهداف. كما يحتل الأسد المغربي المراكز الأولى في ترتيب الممررين بأربع تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة خاضها بقميص ناديه الجديد منذ بداية الموسم الحالي.
وقاد الغوليادور العربي فريقه أولمبياكوس إلى تحقيق الفوز الـ13 بمسابقة الدوري، بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك لاميا، خلال الدقائق 40 و51، و81، وكان بمقدوره رفع غلته التهديفية لولا تراجعه عن تسديد ركلة الجزاء التي ترك زميله الفرنسي فالبوينا يسجل منها هدف فريقه الثالث في الدقيقة 69.
واختير المهاجم المغربي كنجم المباراة وأفضل لاعب بعدما تألق بشكل لافت، كما أشادت إدارة فريقه بقدراته واصفة إياه بالمهاجم القوي والمتمرس، وهو ما ردده الجمهور اليوناني المنبهر بمستوى وإمكانات الهداف السابق لفريق غرناطة الإسباني، لاسيما أنه يتألق مباراة بعد أخرى.
ويحتل أولمبياكوس صدارة ترتيب الدوري اليوناني برصيد 44 نقطة، حصل عليها بعد فوزه في 13 مباراة وتعادله في خمس، وبقي سجله خاليا من الهزائم إلى الآن.