ثلاثية تضع العربي في صدارة "هدافي اليونان"

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس لكرة القدم، تقديم عروضه القوية واللافتة بالدوري اليوناني، إذ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) من أصل أربعة فاز بها ناديه أمام لاميا، ضمن الأسبوع الثامن عشر؛ وهي المواجهة التي احتضنها ملعب "ديميتكو اتليتكو كينترو" اليوم الأحد.

ويتصدر المهاجم المغربي قائمة هدافي الدوري اليوناني الممتاز بثلاثة عشرة هدفا، مبتعدا عن أقرب منافسيه كارول سويدرسكي، مهاجم باوك سالونيكا، بفارق أربعة أهداف. كما يحتل الأسد المغربي المراكز الأولى في ترتيب الممررين بأربع تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة خاضها بقميص ناديه الجديد منذ بداية الموسم الحالي.

وقاد الغوليادور العربي فريقه أولمبياكوس إلى تحقيق الفوز الـ13 بمسابقة الدوري، بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك لاميا، خلال الدقائق 40 و51، و81، وكان بمقدوره رفع غلته التهديفية لولا تراجعه عن تسديد ركلة الجزاء التي ترك زميله الفرنسي فالبوينا يسجل منها هدف فريقه الثالث في الدقيقة 69.

واختير المهاجم المغربي كنجم المباراة وأفضل لاعب بعدما تألق بشكل لافت، كما أشادت إدارة فريقه بقدراته واصفة إياه بالمهاجم القوي والمتمرس، وهو ما ردده الجمهور اليوناني المنبهر بمستوى وإمكانات الهداف السابق لفريق غرناطة الإسباني، لاسيما أنه يتألق مباراة بعد أخرى.

ويحتل أولمبياكوس صدارة ترتيب الدوري اليوناني برصيد 44 نقطة، حصل عليها بعد فوزه في 13 مباراة وتعادله في خمس، وبقي سجله خاليا من الهزائم إلى الآن.